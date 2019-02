publié le 21/02/2019 à 09:50

Les Français composent à 30 millions de reprises chaque année ce numéro : le 15. C'est le numéro du Service d'aide médicale d'urgence, le Samu. Parce que tout le monde connaît le Samu. Mais tout le monde ne sait pas toujours à quelle occasion il faut l'appeler, à quel moment il faut s'abstenir de l'appeler et la conduite à tenir quand on l'a en ligne.



Quand faut-il appeler le 15 ? Quand on en a vraiment besoin ! C’est un peu provocateur de répondre ça mais je le fais parce que certaines personnes n'ont toujours pas fait le tri entre les numéros d'urgence et ce à quoi ils correspondent. Résultat : chaque année, le Samu reçoit des millions d'appels abusifs.

Un appel abusif, c'est quoi ? C'est un appel qui arrive au Samu et qui ne concerne pas le Samu donc qui engorge le Samu. Certaines personnes appellent parce qu'on leur a volé leur voiture ou parce qu'il y a une fuite de gaz dans leur immeuble. Il y a parfois de la confusion dans les esprits. Voilà pourquoi je crois utile de rappeler que le 15, c'est pour les urgences médicales graves et qu'il ne faut pas le confondre avec le numéro de la Police, le 17, ou celui des Pompiers, le 18.

Un numéro pour les urgences médicales graves

Le Samu, c'est pour les urgences médicales graves mais il faut reconnaître que cela peut être compliqué, pour le commun des mortels, d'évaluer avec pertinence la gravité d'une situation.



Si l'on se réfère au site du gouvernement, il faut faire le 15 en cas de malaise, d'hémorragie, d'intoxication, de difficultés respiratoires, de brûlure, de douleur thoracique ou de coma. Sur le site, la liste se termine même par "etc." Etcétéra, vous imaginez, cela montre bien que la notion d’urgence, c’est vrai, reste assez floue.



Elle peut varier d’une personne à l’autre. Toutes les brûlures ne sont pas des urgences graves. On en arrive à ce paradoxe. Il ne faut pas engorger le Samu mais, en même temps, obéir à cette formule : "dans le doute, je ne m'abstiens pas". Au Samu, on préférera toujours que vous ayez appelé pour rien plutôt que vous n'ayez pas jugé bon d'appeler alors qu'il fallait le faire.



En revanche, les petits malins qui font des canulars doivent savoir que la loi prévoit de les mater. Ils risquent 7 ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende. C'est l'article 223-5 du Code pénal.

Quelle attitude une fois en ligne ?

Quand bien même le contexte de l’appel serait stressant, faites votre possible pour être calme et clair. Donnez toujours votre numéro de téléphone, votre nom et celui de la personne malade. Indiquez l'adresse exacte, l'étage, éventuellement le code c'accès.



Essayez de décrire le plus précisément possible ce qui vous avez observé chez la personne malade. Enfin, ne raccrochez jamais avant que la personne que vous aurez au bout du fil ne vous l'ait demandé.

Les numéros utiles

Le Samu, c’est le 15. Les urgences dans l’Union européenne : le 112. Pour les situations d’urgence en mer, il faut faire le 196. Sachez qu’il existe un numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes. C’est le 114. Ce numéro ne reçoit pas les appels vocaux. Il est accessible par fax ou par SMS.