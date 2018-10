publié le 27/10/2018 à 07:45

Le temps est la valeur la plus importante car notre vie est limitée. Comment réussir à faire de son temps quelque chose qui va s'étendre ? Parce que ce qui compte ce n'est pas le temps que l'on a mais ce que l'on en fait.



Plus on va varier son temps en faisant des choses différentes plus il va s'étendre. Et plus la perception du temps est bonne, moins vous serez stressé par la perte de temps. Par exemple, en vacances si vous restez pendant trois semaines sur votre chaise longue vous aurez l'impression que c'était long mais c'est vite passé. Et il ne s'est rien passé.

C'est l'activité qui va faire que vous allez avoir la notion que votre temps s'étend. Et donc que vous vivez plus longtemps. C'est l'utilisation de votre temps qui compte. Grâce à cela, vous pouvez trouver une sérénité parce qu'en une vie, vous aurez pleins de vies.