publié le 05/12/2018 à 09:52

Qu'est-ce que l'épigénétique ? La différence avec la génétique, c'est vous : la façon dont vous avez décidé de vivre. Nous avons tous un patrimoine génétique et pendant longtemps on a considéré qu'il n'y avait rien à faire face à la toute-puissance de l'ADN. Mais finalement, il n'en est rien, on peut avoir de l'influence sur ce que recèlent nos gènes et ainsi améliorer notre bien-être et à fortiori, notre longévité.



Imaginez que vous êtes dans votre cuisine, sur le point de faire un bon dessert, vous avez la recette devant vous : la génétique. Et l'épigénétique, c'est ce que vous allez faire de cette recette. Parce que maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez devoir appliquer les consignes, respecter les proportions, utiliser les bons ingrédients... Vous êtes le maître d'oeuvre et votre talent peut faire la différence.

L'épigénétique, c'est une chance, que vous pouvez saisir ou ignorer sachant qu'elle vous permet de dépasser ce à quoi vous prédisposent vos gènes. Ce que nous mangeons les influence, d'autant plus que nous nous mettons à table trois fois par jour. À patrimoine génétique équivalent, celui qui vit dans la pollution, s'intoxique avec le tabac ou se rassasie à la malbouffe s'expose à un vieillissement prématuré.

Une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes, débarrassée d'un trop-plein de sucres et de graisses saturées permet en revanche de vivre mieux et plus longtemps. Le sport permet également de favoriser ces dispositions génétiques, mais aussi la gestion du stress, la qualité de nos relations sociales (univers familial et professionnel) et le plaisir que nous éprouvons à faire ce qu'il nous plaît. Par la magie de l'épigénétique, tous vos gènes vous en remercieront en vous gratifiant de quelques années de plus sur notre belle planète.