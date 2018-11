publié le 27/11/2018 à 15:32

Avec l'arrivée de l'hiver, il nous guette. Face à l'état grippal, qui apparaît le plus souvent lors de la baisse des températures, mieux vaut connaître les petites astuces qui permettent de l'éradiquer. Et oubliez le médecin et les médicaments, les solutions sont plus simples qu'il n'y paraît.



Il faut tout d'abord savoir qu'il y a une vraie différence entre état grippal et grippe. Si les symptôme sont souvent similaires (fièvre, frissons, courbatures, éternuements, maux de tête...), le premier se présente néanmoins dans une intensité plus faible.

L'état grippal est donc moins grave et ne signifie pas forcément que l'on file tout droit vers la grippe. Il est généralement causé par des virus qui circulent essentiellement durant les saisons d'automne et d'hiver. Alors si vous souhaitez le faire disparaître, voici quelques conseils à appliquer à la lettre.

Dormez

Si vous sentez un état grippal arriver, inutile de courir chez le médecin. Deux ou trois jours suffisent généralement pour se remettre d'aplomb. Et la première solution pour surmonter l'état grippal est de dormir.



Car en général, il arrive à un moment où vous avez un peu tiré sur la corde. Faire une bonne nuit de huit ou neuf heures de repos peut vous remettre d’aplomb et si vous "perdez" un peu de temps à dormir, vous n'en perdrez pas le double ou le triple cloué au lit pour cause d'arrêt-maladie en bonne et due forme.

Prenez des vitamines et de l'ail

Autre conseil pour bannir l'état grippal : faites attention à ce que vous mangez. Si vous ne faites pas attention aux vitamines dans votre alimentation quotidienne, n'hésitez pas à réintroduire fruits, légumes et produits céréaliers dès l'apparition des symptômes. Tous ces produits sont truffés de vitamines et de nutriments dont votre système immunitaire a besoin.



Par ailleurs, si vous aimez l'ail et l'oignon, c'est le moment de forcer un peu la dose. Ces aliments ont un passe-temps utile : ils adorent tuer les microbes. Ce serait dommage de se priver de ces nettoyeurs naturels.

Faites du sport

Sachez également qu'il est recommandé de faire du sport pour venir à bout d'un état grippal. À condition, évidemment, d'être en capacité physique : si vous êtes épuisé et fiévreux, vous oubliez. Si vos symptômes se concentrent sur les épaules et au-dessus (dans la région du cou et du visage), faites une courte séance, sans trop forcer.



Le sport fait l'effet d'un grand coup de balai dans les voies respiratoires en dégageant les sinus et en soulageant la gorge. Une bonne petite suée vous aide à évacuer les toxines.