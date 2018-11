Stress et alimentation : les conseils de Michel Cymes pour éviter de grossir

publié le 22/11/2018 à 11:29

À la question "le stress fait-il maigrir ou grossir ?", la réponse est : les deux ! On ne sait jamais trop où le stress va nous embarquer, mais on observe quand même une chose : chacun a tendance à aller dans le sens de sa nature profonde. Pour certains, le stress est un coupe-faim quand d'autres cherchent le réconfort avec la nourriture.



Et dans ces périodes sous tension, ceux qui ont tendance à beaucoup manger ne se jettent généralement pas sur les pommes et les brocolis... Premièrement, ils se réfugient dans la malbouffe et mangent n'importe quoi. Deuxième point : le stress fait augmenter la sécrétion d'insuline, l'hormone qui favorise justement la pénétration du glucose, du sucre, dans les cellules. Ce glucose est synonyme d'énergie pour les cellules mais quand il arrive en trop grande quantité, il est stocké sous forme de graisse.

Alors le stress fait-il grossir ou maigrir ? Plutôt que de se poser cette question, mieux vaut se pencher sur la cause du problème : le stress. Une fois qu'on est tombé dedans, c'est la prise de tête assurée. L'idée est d'identifier ce qui nous stresse, les situations à risque et d'anticiper en prenant le temps de se reposer et de se relaxer.

Enfin, le meilleur moyen de prévenir les risques de stress, c'est de pratiquer une activité physique !