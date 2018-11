et Leia Hoarau

Donner son sang est un acte civique, que vous faites pour témoigner de votre solidarité. Mais il y a des règles à respecter, et il en est une dont on ne parle pas souvent. Elle concerne les personnes tatouées. Depuis quelques années, se tatouer est devenu à la mode, mais attention : les tatouages sont parfois incompatibles avec le don du sang.



La règle est la suivante : pas de don du sang quand on s'est fait tatouer depuis moins de quatre mois. C'est un délai que les autorités sanitaires estiment nécessaires après l'encrage de la peau. Un tatouage est un traumatisme pour la peau, une sorte d'effraction cutanée.

Et pour les personnes peu scrupuleuses, qui n'utilisent pas de matériel indigne de professionnel, il peut y avoir un risque de transmission de certaines maladies telles que les infections sexuellement transmissibles comme notamment l'hépatite ou le sida.

Tout ce qui concerne les aiguilles

La mesure de restriction pour les personnes tatouées est temporaire. Elle dure quatre mois à partir du moment où le tatouage a été effectué. Par ailleurs, cette règle ne concerne pas seulement les personnes tatouées, mais également celles qui se font un piercing.



D'une manière générale, concernant le don du sang, les contre-indications sont nombreuses. Les personnes qui se soignent par l'acupuncture ou la mésothérapie sont également concernées, dès lors que les aiguilles utilisées ne sont pas personnelles et à usage unique.