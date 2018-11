publié le 30/11/2018 à 11:59

Quand on est confronté au cancer, on s’attend à devoir subir tout un tas d’examens et devoir suivre des traitements poussés et parfois éprouvants, mais la dernière chose qu’on imagine se voir conseiller, c’est faire du sport. Pourtant, il permet de lutter contre les effets secondaires du traitement, d’augmenter les chances de guérir et de diminuer les risques de rechute.



L’activité physique doit être adaptée au patient. L’objectif n’est pas de réaliser des performances, mais de reprendre la main sur un organisme qui menace de nous échapper. Mais il convient de faire les choses sérieusement et de se dépenser un minimum. On peut sortir en sueur de sa séance de sport, mais c’est une fatigue saine, tant qu’elle fait l’objet d’une évaluation médicale et que la pratique sportive s’intègre dans le parcours de soin.

Trois séances d’une petite heure par semaine, c’est très bien. Une multiplicité de sports sont autorisés, même si tout dépend de l’état de forme du patient. Le cancer n’est par exemple pas incompatible avec la gymnastique, l’aviron, le rugby voire certains sports de combat.

De nombreux effets positifs

Les cellules cancéreuses adorent l’insuline, cette hormone sécrétée par le pancréas. Quand on fait du sport, le taux d’insuline dans le sang diminue, on marque donc un point contre les cellules malignes. Lorsqu’on fait du sport, on gagne aussi du muscle et on limite la masse grasse. C’est un nouveau bon point parce que la graisse abdominale est l’un des facteurs qui peut jouer un rôle dans le cancer.



Un troisième exemple des bienfaits du sport avec les lymphocytes, ces cellules tueuses de cellules cancéreuses. Plus on fait du sport, plus elles se développent et renforcent notre immunité. Que l’on ait ou pas un cancer, le sport agit positivement sur l’organisme. En faire, c’est mettre en place des processus vertueux avec un effet domino qui va au-delà du simple bien-être physique.