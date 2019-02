Michel Cymes vous aide à protéger le nez de votre enfant

publié le 20/02/2019 à 09:53

Le nez est une partie du corps à laquelle il faut faire attention, en particulier quand on est petit car lorsqu'un enfant se retrouve avec un objet dans une de ses narines, on peut parler d'accident. Ces corps étrangers peuvent être de nature végétale comme le pignon, le haricot ou la cacahuète par exemple mais les narines enfantines peuvent aussi être menacées par une petite boule de papier mâché, une perle ou une pièce de Légo.



Le plus gênant reste une petite pile plate puisqu'avec ce genre d'objet, il y a un risque de corrosion chimique. Il faut donc agir vite en demandant à l'enfant de respirer par la bouche car s'il respire par le nez, l'objet risque de s'enfoncer un peu plus dans la narine. Lorsque vous savez dans quelle narine de votre enfant se trouve l'objet, il faut faire pression sur la narine opposée et lui demander d'expirer doucement par la narine où se trouve l'objet.

La pince à épiler n'est à utiliser que dans certains cas

La pince à épiler peut également s'avérer précieuse mais seulement si l'objet est tout proche de la sortie. Vous pouvez alors l'extraire délicatement et prudemment. En revanche, utiliser une pince à épiler quand il est profondément enfoncé dans la narine est contre-indiqué car il est possible d'irriter la muqueuse mais surtout parce qu’il y a un risque d'enfoncer davantage l'objet voire de le faire tomber dans les bronches ou dans la trachée.

Si vous avez tenté tout cela et que l'objet n'est pas sorti, vous devez consulter rapidement. Parfois, votre enfant peut saigner du nez et si ça dure plus de deux minutes, bien que vous ayez fait pression sur la narine, vous devez là aussi voir un médecin.



Plusieurs conseils peuvent vous éviter de vous retrouver dans une telle situation : n'achetez que des jouets avec la certification CE (pour Communauté Européenne) car ils sont conçus pour réduire le risque, placez tous les petits objets hors de portée des enfants, dans des boites fermées et enfin dîtes aux enfants, très tôt, qu'on ne doit rien mettre dans son nez.