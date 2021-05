publié le 11/05/2021 à 09:16

L’arthrose, je le rappelle, vient d’une usure du cartilage qui s’étend ensuite à l’os et se traite avec des anti-inflammatoires voire des injections. Mais ça se soigne (et a fortiori ça se prévient aussi) en changeant de mode de vie. Donc autant vous y mettre tout de suite en surveillant votre alimentation.

Alors attention. Ce n’est pas tel ou tel aliment qui va vous donner de l’arthrose. Mais c’est la consommation de tel ou tel aliment qui va agir sur votre organisme et le mettre dans les meilleures dispositions pour que l’arthrose émerge.

Une fois qu’on a compris le raisonnement, on se doute que l’ennemi de l’arthrose, c’est le poids. Et que l’ennemi du poids, c’est tout ce qui est calorique. Les kilos superflus martyrisent les articulations. Ils les mettent sous pression. C’est comme ça que votre cartilage se détériore. Donc si vous voulez prévenir l’arthrose, évitez le sucre et le mauvais gras.

Favorisez les fruits et les légumes et les oméga-3

J’ajoute, à la liste des produits problématiques, l’alcool. Non pas qu’il agisse directement sur votre articulation mais l’alcool est plein de sucre, il ne faut pas l’oublier. Donc il peut favoriser votre arthrose mais, aussi, provoquer une goutte. Et là, c’est à l’articulation du gros orteil que vous le sentez passer.

À l’inverse, certains aliments sont recommandés quand on souffre d’arthrose. Oui : les fruits et les légumes. Sans surprise, hein. Mais les choses sont avérées. Fruits et légumes contiennent des fibres qui sont anti-inflammatoires. Par ailleurs, leur consommation permet de perturber la fabrication de certaines protéines qui s’attaquent au cartilage. Donc plus vous en consommez, plus l’arthrose bat en retraite.

Le mauvais gras a une vraie responsabilité dans l’arthrose. Mais il existe aussi de bons gras pour les articulations. Le bon gras, c’est celui des oméga-3 que l’on trouve notamment dans les poissons comme le saumon, le thon, la sardine ou le hareng. Ce gras-là permet de lutter contre la polyarthrite rhumatoïde, cette maladie qui raidit et fait gonfler vos articulations. Est-ce que ça fait mal ? Oui, ça peut faire mal ! Donc, misez sur une consommation régulière d’oméga-3.

Faut-il bannir produits laitiers et viandes ?

À propos de polyarthrite. Certaines personnes concernées par cette maladie évincent les produits laitiers de leur alimentation. Ils n’évincent pas que les produits laitiers, il s évincent même la viande. Mais à ce jour, personne n’a démontré quelque association que ce soit entre le fait de consommer de la viande (ou de lait) et le risque de souffrir d’une polyarthrite rhumatoïde.

Il existe une étude sur le sujet. Elle a été faite par des chercheurs suédois, a porté sur plus de 35.000 femmes et a duré 12 ans. À l’arrivée, pas de quoi incriminer le lait ou la viande. Donc rien n’est prouvé. Mais si ça vous fait du bien, pourquoi pas ? Je n’ai rien contre ce qui, en l’état actuel des connaissances, relèverait plutôt de l’effet placebo.