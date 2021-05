publié le 06/05/2021 à 09:17

Je vais commencer par une question. Vous connaissez Cindy Crawford ? Et vous savez ce qui, en plus de sa plastique irréprochable, lui donne ce je ne sais quoi qui la rend irrésistible ? Le petit grain de beauté au coin de la lèvre supérieure.

Ah bien ce matin, je m’adresse à toutes les Cindy Crawford qui ont un grain de beauté a priori mal placé. Un grain de beauté, qu’il soit localisé sur les joues, aux abords des lèvres, sur le maxillaire, derrière les oreilles ou dans le cou, peut poser problème dès lors que nous devons tous porter un masque pour nous protéger du coronavirus.

Déjà, en temps normal, les frottements agressent la peau. Donc s’il y a un grain de beauté dans les parages, il peut lui aussi s’en trouver irrité. Raison de plus pour que j’attire votre attention sur la nécessité de faire surveiller vos grains de beauté, au moins une fois par an.

Un grain de beauté est susceptible de poser problème dès lors que son aspect se modifie au cours du temps. Pour les critères auxquels il faut être attentif, j’ai un moyen mnémotechnique. La fameuse méthode A, B, C, D, E.

A, B, C, D, E : 5 critères à surveiller

A, B, C, D, E. Ça nous fait donc 5 critères. Quels sont-ils, ces critères ?

A comme Asymétrie. B comme Bord irréguliers. Observez votre grain de beauté… Si sa forme n’est pas harmonieuse, il peut être suspect. C comme Couleur hétérogène. Un grain de beauté peut être noir, brun voire tendre vers le rouge. Mais s’il est tout cela à la fois, allez voir un dermatologue.

D comme Diamètre. Dès lors que le diamètre de votre grain de beauté est supérieur à 6 millimètres, faites-le surveiller. Enfin, E comme Extension progressive. Si un grain de beauté change de forme ou si vous en voyez apparaître de nouveaux, là encore, soyez vigilant.

Le risque, dans tous les cas, c’est d’avoir un mélanome. Et c’est le genre de chose dont il faut se préoccuper le plus rapidement possible si l’on veut en guérir. Ce type de cancer augmente partout dans le monde.

Quels sont les facteurs de risque ?

Ils sont multiples mais j’en retiens deux. D’abord une peau claire, surtout si elle a éprouvé les brulures du soleil durant l’enfance et l’adolescence. Il y a aussi l’hérédité. Si un membre de votre famille a eu un mélanome, le risque est 2 à 3 fois plus élevé pour vous.



Donc, deux conseils, au moment où le soleil est de retour. Primo, vous protéger avec de la crème, même si le soleil vous paraît timide. Secondo, faire le point avec votre dermatologue qui, lui, verra tout de suite si certains de vos grains de beauté méritent une attention particulière.