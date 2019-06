Michel Cymes vous alerte sur la xérostomie

publié le 18/06/2019 à 10:29

Nombreux sont les patients à souffrir de xérostomie. Ce mal étrange qui provoque une sécheresse de votre bouche est souvent causé par les médicaments, responsables de cet effet "bouche sèche". C’est quelque chose de désagréable qui est d’autant plus présent lorsque l’on vieillit, la production de salive diminuant avec l’âge.



Avec un litre de salive sécrété par jour en moyenne, les adultes fournissent leur organisme qui en a besoin, notamment pour faciliter la digestion mais aussi pour protéger la bouche et notamment les dents. Par conséquent, si vous manquez de salive, vous aurez des problèmes de santé.

Il est évidemment possible d'agir pour éviter les désagréments liés à la sècheresse buccale. Tout d’abord, il faut commencer par boire. Cela peut paraître évident de le rappeler mais c’est ainsi : en buvant, vous limitez les dégâts. Il faut apprendre à boire souvent et en petite quantité plutôt que de vider votre bouteille en trois prises. Privilégiez l'eau et certainement pas le café, le thé ou de l’alcool qui ne font qu’aggraver les choses.

Les choses à savoir pour contrer la xérostomie

Il est également possible d'agir en surveillant son alimentation. Il faut éviter les plats épicés ou trop salés parce que ça déshydrate. Par ailleurs, à table, prenez le temps de bien mastiquer vos aliments et n'avalez que quand vous sentez que vous les avez bien réduit en bouillie. Cela voudra dire que votre salivation a bien fonctionné.



Sinon, vous pouvez aussi prendre quelques mesures salvatrices en arrêtant de fumer ou de respirer par la bouche. Il est également conseillé d'installer un humidificateur dans votre chambre et de rendre visite à votre dentiste au moins une fois par an car quand on souffre de xérostomie, on est forcément plus exposé aux caries dentaires.



Il existe également des produits ou des médicaments qui permettent d’augmenter la production de salive, on appelle ça des substituts salivaires. Ils se présentent sous forme de spray ou gel et leur effet est indéniable bien qu'il soit de courte durée. Il existe aussi des médicaments qui se présentent sous forme de comprimés à avaler mais il faut en parler avec son médecin car certains de ces médicaments ont des effets secondaires comme la diarrhée.