publié le 13/06/2019

Le diabète de type 1 n’a rien à voir avec le diabète de type 2. Ce dernier est beaucoup plus répandu et touche les adultes, notamment parce qu’ils ont de mauvaises habitudes alimentaires ou sont trop sédentaires. Ce diabète de type 1 survient généralement brutalement, alors que l’enfant a moins de 14 ans. Il est malheureusement parfois diagnostiqué trop tardivement, c'est pourquoi les parents doivent en connaître les signes précoces.



Alors d’où vient ce diabète de type 1 ? En réalité, aucun élément ne l'indique. On sait en revanche ce qui se passe dans l’organisme du diabétique de type 1. Pendant des années, son propre système immunitaire va attaquer et détruire certaines cellules de son propre pancréas, au point d’empêcher la fabrication de l’insuline qui est indispensable pour réguler le taux de sucre dans le sang.



Quels sont les symptômes visibles de cette maladie qui agit de manière invisible ? Il en est un, spectaculaire, qui est la perte de poids. Il a une part prépondérante dans le diagnostic. Le problème de ce symptôme, c’est qu’il apparaît tardivement. Il faut donc se concentrer sur d’autres signaux comme par exemple la dyspnée. La dyspnée de l’enfant, c’est quand il a une respiration accélérée. C’est un signe qui peut alerter les parents.

Quels signes chez l'enfant ?

Autre signe : le fait de boire et d’uriner beaucoup. Beaucoup de parents constatent que c’est le cas de leur enfant mais sont dans l’incapacité de décoder les choses. Donc ils n’y prêtent pas plus attention que ça. Ce n’est qu’après, une fois que le diabète de type 1 est avéré, qu’ils disent : "Ah oui, c’est vrai, le petit a toujours beaucoup bu et passait son temps au petit coin"...

Le fait qu’un enfant fasse pipi au lit peut-il constituer un motif d’inquiétude ? Dans certains cas oui. Attention, tous les enfants qui s’oublient au lit ne sont pas des diabétiques de type 1 (parce que sinon, ce serait la pandémie permanente) mais je dis que le fait qu’un enfant fasse pipi au lit peut signifier qu’un diabète se met en place.

Y-a-t-il un moyen de vérifier ?

C'est bien toute la difficulté du diagnostic car on a tendance à l’ignorer mais un diabète de type 1 peut apparaître avant l’âge de 5 ans voire de 2 ans. C’est rare, mais ça existe. Et à ces âges-là, forcément, on fait pipi au lit... En revanche, l’énurésie à 8, 10 ou 12 ans est un signe à prendre en compte.



Il suffit de tremper une bandelette dans les urines pour en avoir le cœur net. Attention cependant à une dernière chose. Beaucoup de parents pensent qu’à partir du moment où il n’y a pas d’antécédents familiaux, leur enfant ne peut pas être victime d’un diabète de type 1. C’est évidemment une mauvaise façon de raisonner et il faut s’en affranchir car elle ne fait que retarder le repérage de la maladie.