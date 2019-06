Michel Cymes décrypte les taches qui peuvent apparaître sur vos ongles

publié le 12/06/2019 à 10:05

Les ongles, comme le reste du corps, ont également leurs petits bobos qui méritent d'être soignés. Idéalement, un ongle en bonne santé, c’est un ongle qui est de la même couleur que la peau que l'on voit en transparence. Sauf que parfois, la transparence en question laisse à désirer à cause de taches blanches, jaunes ou noires.



Les taches noires sont la plupart du temps provoquées par un choc ou à la suite d’un frottement répété, sans que l'on ne s'en aperçoive. Quoi qu’il en soit, il s'agit d’un hématome. Au fur et à mesure que l’ongle pousse, qu'il est coupé, la tache va se déplacer et ce ne sera plus qu’un mauvais souvenir.

Parfois, l’ongle a beau pousser, la tache noire ne se déplace pas. Dans ce cas, c'est qu'elle est située sur la peau. Il faut alors consulter un dermatologue parce qu’il peut s’agir d’un grain de beauté qui pourra nécessiter une petite opération.

Les taches blanches

Des taches blanches peuvent également apparaître sur l'ongle. Dans ce cas, rien de grave ni d'insurmontable. Le plus souvent, la tache blanche résulte d’un micro traumatisme. L’ongle perd en transparence et il n’y a plus qu’à attendre qu’il pousse.



L'ongle peut aussi présenter une succession de stries blanchâtres allant dans le sens de la longueur du doigt, qui peuvent même se terminer par une fissure. Dans ce cas, il y a deux hypothèses et deux solutions.



La première hypothèse, sans gravité, c'est le vieillissement. La solution consiste à se limer les ongles pour limiter la casse et, éventuellement, à les fortifier avec du vernis. La seconde hypothèse, c'est un manque de fer. Cela se corrige, mais c'est plus difficile. Il faut remettre un peu de viande rouge, de lentilles, de haricots blancs, d’huître ou de palourdes dans l'assiette. Ces aliments sont riches en fer, ils ne sont pas les seuls.

Les taches jaunes

Enfin les ongles peuvent virer au jaune par endroit. Dans ce cas, il s'agit d'une mycose, provoquée par un champignon croisé à la piscine, au hammam ou ailleurs, en milieu chaud et humide. Là, il faut consulter. Les choses rentrent en général assez vite dans l’ordre avec un traitement local, voire oral.



Ces taches jaunes touchent plus volontiers les ongles des pieds que ceux des mains. Mais encore une fois, il ne faut pas laisser traîner parce que d’un doigt de pied à l’autre, le champignon voyage, surtout en cas de transpiration dans des chaussures qui compriment le pied et qu’il faudra donc changer.