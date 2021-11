Michel Cymes vous aide à trouver les calories superflues dans votre assiette

Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre alimentation et vous livre ses conseils pour retrouver un bon équilibre alimentaire.

Dans cet épisode, on fait la chasse aux calories superflues, ces produits trop riches que l'on retrouve beaucoup trop souvent dans les caddies et les assiettes et qui sont difficiles à éliminer par le corps humain.

Qu'il s'agisse de l'orange, de la soupe, du surimi ou du poulet, il existe presque systématiquement un équivalent plus léger, et parfois meilleur sur le plan gustatif. À condition de s'en donner les moyens car le "prêt-à-consommer" est rarement le meilleur choix.

