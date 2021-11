Michel Cymes : comment continuer de brûler des calories après le sport

On va parler cardio aujourd’hui et plus précisément des exercices de cardio et des effets que cela peut avoir sur notre corps et notre santé. Pour commencer de quoi parle-t-on quand on parle d’exercices de cardio ? En fait, on parle de toutes les disciplines qui font travailler le cardio, qui font monter les pulsations et qui mettent tout le système respiratoire à contribution.

Il y a, entre autres, la natation, la course à pied bien sûr, le vélo, les différentes disciplines de fitness, le cross-fit, mais aussi la danse… Bref, toutes les activités physiques qui augmentent la fréquence du rythme cardiaque et qui permettent ainsi de brûler des calories et de taper dans les réserves de gras. On transpire en faisant travailler son cœur, ce qui est efficace pour prévenir les risques cardiovasculaires.

Est-il vrai que l'on commence à brûler des graisses à partir de 30 minutes d’effort ?

En fait, tout dépend du type d'effort que vous faites : si vous faites un footing de 30 mn à une allure très modérée, faut pas se mentir, vous n’allez pas bruler grand-chose. En revanche, si vous faites une séance plus intense, en fractionné par exemple en alternant les phases de haute intensité et celle à bas régime, là vous allez brûler du gras, grâce à l'acide lactique que vos muscles vont produire et qui libère une hormone dont une des caractéristiques est qu’elle fait "fondre" nos graisses.

Et petit bonus : ces entrainements à haute intensité font que votre organisme continue de brûler des calories jusqu’à 6 heures après la fin de la séance… On appelle ce phénomène la lipolyse.

Le cardio est nécessaire mais pas suffisant pour maigrir

Cela dit, le cardio n'est pas suffisant si l'on veut vraiment affiner sa silhouette. Il doit être accompagné par du renforcement musculaire qui vous garantira la masse musculaire adéquate pour que votre métabolisme de base soit le plus performant possible : plus vous êtes musclé, plus l’énergie que vous dépensez chaque jour pour simplement vivre, rester éveillé, respirer, digérer… sera importante, et donc plus vous brûlerez de calories, je dirais, naturellement.

Attention aux idées reçues. Ce n'est parce que l'on transpire beaucoup que l'on brûle plus de calories. En fait, la transpiration est juste le signe que votre corps adapte sa température à l’intensité de l’effort que vous fournissez. C’est la fameuse thermorégulation qui est là pour maintenir une température corporelle stable. A part de l’eau et des sels minéraux, voire un peu de votre superbe, vous n’aurez pas perdu grand-chose en transpirant.

On associe souvent aussi exercice cardio et exercice d’abdo pour affiner sa taille. Mais là aussi, l’exercice est nécessaire mais il n’est pas suffisant. Il faut associer à tout ça une bonne hygiène alimentaire en buvant beaucoup d’eau, en mangeant équilibré, en ayant un bon sommeil et en essayant autant que possible de limiter, voire d’éliminer la consommation de sucre. Et avec ça, on améliore ses performances, on renforce son cœur, on augmente sa capacité pulmonaire.