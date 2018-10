Comment limiter les calories à l'apéro ?

publié le 29/10/2018 à 20:56

Quiche, saucisson, pâté, tarama : l'apéritif, fondamental du mode de vie à la française, est un véritable cauchemar diététique. Les besoins journalier de l'homme sont de 2.000 à 2.500 calories, un chiffre largement dépassé avec 30 petites minutes passées à grignoter et boire. Entre les gâteaux et les boissons, il existe des alternatives pour diminuer les calories et passer à table sans être déjà rassasié.



Pour ce qui est de la boisson, plus c'est alcoolisé, plus c'est calorique. Mieux vaut donc privilégier les cocktails à base de fruits frais. Laurence Haurat, psychologue nutritionniste intérrogée sur RTL, conseil également de "bien s'hydrater entre deux verres, avec de l'eau pétillante par exemple, pour moins boire d'une part et de l'autre, limiter l'impact de l'alcool".

Quant aux biscuits apéritifs, optez pour les crudités, tomates cerises, concombres, carottes, avec un yaourt à 0% de matière grasse. Pour limiter les quantités et éviter la tentation de se resservir, la nutritionniste conseil de "proposer un apéritif individuel à vos invités. Vous pouvez disposer à chacun sur une ardoise, quelques amuse-bouches façon "café gourmand" . Un sablé, quelques chips, une verrine, et on s'en tient à cela, vous n'avez pas de grand saladier dans lequel vous allez être tenté de piocher".

Une alternative qui permet de bien accompagner votre boisson, tout en maintenant la faim au moment de passer au repas.