Coronavirus : incubation, transmission, protection… Tout ce qu’il faut savoir

publié le 24/02/2020 à 13:25

L'épidémie de coronavirus n'est plus circonscrite à l'Asie et plusieurs foyers en Europe ont été découverts notamment en Italie où le virus a fait une quatrième victime et plus de 150 personnes contaminées.

De nombreux Français sont inquiets d'une possible propagation. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a expliqué que "la situation est très évolutive", après qu'une réunion d'urgence a eu lieu à Matignon. Par ailleurs, la France s'apprête à effectuer une commande massive de plusieurs dizaines de millions de masques de protection et à mobiliser 70 établissements de santé qui viennent s'ajouter aux 38 déjà existants, pour accueillir des personnes éventuellement atteintes par le virus.



Pour autant, le Covid-19 est-il plus dangereux qu'une grippe ? Voici les éléments scientifiques qui permettent de mieux comprendre le virus.

Quels sont les symptômes et le temps d'incubation ?

Le coronavirus peut être à l'origine de plusieurs maladies qui vont, chez l'homme, du simple rhume à une infection pulmonaire sévère qui peut provoquer une détresse respiratoire aiguë. Il y a donc une grande palette de symptômes possibles. Les principaux sont la fièvre ainsi que des signes d'insuffisance respiratoire comme des quintes de toux ou un essoufflement inhabituel.

Les personnes les plus fragiles sont celles qui ont déjà subi certaines maladies chroniques telles que l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, le diabète, certaines maladies hépatiques ou d'autres maladies respiratoires.

Dans l'état actuel des connaissances, la période d'incubation est de 14 jours. C'est-à-dire que le virus met 14 jours entre le moment où une personne a été infectée et le moment où elle présente des symptômes.

C'est pour cela que des mesures que quarantaine ont été mises en place. Si vous pensez être atteint, ne vous déplacez pas vers les urgences ou chez votre médecin traitant, où vous pourriez transmettre le virus à des personnes fragiles. Appelez plutôt le Samu au 15 afin d'être transporté dans de bonnes conditions.

Faut-il porter un masque de protection ?

La maladie se transmet par des postillons dus à des éternuements ou de la toux. Il faut être proche d'une personne (moins d'un mètre) pour qu'elle transmette la maladie. Le port d'un masque chirurgical est recommandé, pendant les 14 jours de la période d'incubation, pour les personnes qui ont séjourné en Chine, à Singapour, en Corée du Sud ou encore dans les régions de Vénétie et de Lombardie en Italie.



Le port d'un masque permet de prévenir la transmission. Les personnes qui n'ont pas voyagé dans une zone contaminée et qui ne sont pas susceptibles d'être malade n'ont pas d'intérêt à porter le masque. En revanche, des mesures simples permettent de limiter le développement de la maladie : tousser dans son coude, se laver régulièrement les mains, utiliser des mouchoirs à usage unique... À l'heure actuelle, aucun élément n'indique que le virus puisse se transmettre par des fluides sexuels.

Peut-on guérir du Covid-19 ?

Oui. 10 patients ont été guéris de la maladie en France. Les équipes scientifiques travaillent pour trouver un médicament. Contrairement à la grippe, il n'existe pas de vaccin contre le coronavirus.



Les personnes contaminées sont placées dans une chambre qui ressemble à une chambre classique, mais l'air est filtré de telle sorte que les microbes sont bloqués à l'intérieur. Dans ces chambres, une pression négative empêche l'atmosphère de se répandre, quand bien même la porte serait ouverte. L'air du couloir serait aspiré et non l'inverse.