La rentrée est imminente et il faut renouer avec les habitudes de sommeil. On ne passe pas d'une période de soirée festive et de grasses matinées à une période vertueuse. Il faut y aller progressivement, sinon il y a risque de déprime.

Pour éviter les troubles du sommeil, il faut y penser une semaine plus tôt. Si pendant vos vacances, vous n'avez pas fermé l'oeil avant 1h du matin, il vaut mieux avancer l'heure d'aller au lit de quinze minutes par jour, pour recaler l'organisme en douceur. Attention en revanche, pas de somnifères. Si vous pensez à la mélatonine, cette hormone qui permet de synchroniser le cycle veille/sommeil, oui, mais uniquement sur prescription médicale et si vous êtes très décalé.

Mais il y a mieux à faire. D'abord il faut éviter l'alcool le soir, dîner le plus légèrement possible, arrêter le café au moins cinq heures avant le coucher, ne pas faire de sport moins de deux heures avant d'aller au lit, bouter les écrans hors de la chambre, et instaurer des rituels comme lire quelques pages d'un livre ou se réhydrater avec une tisane à la camomille. Votre cerveau va vite comprendre les choses : il interprètera ce rituel comme un signal et ordonnera à vos yeux de se fermer.

Éviter les réveils en catastrophe

Mais un bon sommeil passe aussi par un bon réveil. En effet, les réveils en catastrophe sont mauvais pour l'organisme et vous fatiguent avant même de commencer la journée. Si vous savez qu'il faut vous faut une heure pour vous préparer le matin, prenez dix minutes en plus pour laisser votre organisme émerger. Asseyez-vous au bord du lit ou faites quelques mouvements d'étirement. Prenez le temps ! Votre organisme a lui aussi besoin d'une transition que votre cerveau interprètera comme le coup d'envoi de la journée.