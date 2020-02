publié le 23/02/2020 à 10:02

Vous savez qu’on appelle le sommeil, ou plutôt les troubles du sommeil, le mal du siècle. Près d’un Français sur deux reconnait avoir des troubles du sommeil. On rappelle aujourd’hui les quelques règles basiques pour essayer de retrouver un bon sommeil.

Les quelques règles basiques et les symptômes bien connus par effectivement une personne sur deux, ce qui est énorme : il y a les difficultés d’endormissement, les réveils nocturnes ou prématurés, les insomnies chroniques, le sommeil insuffisant et non réparateur.

Un constat inquiétant quand on sait que mauvais sommeil rime avec mauvaise santé physique et psychique, mais aussi mauvais effets sur le plan social et professionnel.

Vous savez combien de temps nous passons à dormir dans notre vie ? En heure de besoin de sommeil, ça donne 14 à 17 heures pour un nourrisson de 0 à 3 mois, en passant par 9 à 11 heures pour un enfant de 6 à 13 ans, pour arriver à 6 à 9 heures pour un adulte de plus de 30 ans. Ce sont des moyennes bien sûr.

Notre besoin de sommeil, satisfait, favorisera notre énergie quotidienne, les bonnes interactions sociales, la bonne gestion de nos émotions, notre moral bien sûr, notre concentration, notre appétit et aussi, et surtout ! nos relations intimes.

Bien dormir, c’est aussi renforcer son système immunitaire, diminuer les risques de diabète, de cancer, d’obésité, ou de dépression. C'est juste essentiel.

1. Il faut créer un environnement propice au sommeil : je rappelle que la chambre à coucher, c’est fait pour… dormir ! Et pas pour regarder la télé, travailler ou manger. Il faut être au calme, au frais (idéalement à 18°C) et dans le noir.

2. Vous mettez tout sur "off", portable, tablette, ordinateur… vous laissez la techno en dehors de la chambre et vous éteignez tout ça au moins une heure avant le coucher…

3. Ça parait bête, mais il faut éviter, dans l’après-midi/fin d’après-midi, les excitants comme le café ou le thé. Ou les boissons qui en contiennent. Ne riez pas, j’ai croisé quelqu’un hier qui ne savait pas qu’il y avait de la caféine dans le soda noir du Texas, qui fait pchitt quand on ouvre la bouteille.

4. Le sport de la fin de journée/soir doit être calme et en endurance plutôt qu’à fond les ballons.

5. Le corollaire de ça : faites des activités relaxantes le soir.

6. Eviter l’alcool et les repas trop copieux avant de vous coucher.

7. Si vous aimez les bains, prenez le tiède, et surtout pas chaud, au moins 2 heures avant le coucher, ça vous aidera à la détente. Tiède pour ne pas faire monter la température du corps qui ne demande qu’à descendre pour favoriser la survenue du sommeil.

8. Dès que vous ressentez les signaux du Général Dodo, comme les bâillements, les yeux qui piquent… vous foncez vous coucher !! Quand le train passe il faut monter dedans.

9. Dans la nuit, pas d’entêtement : si vous êtes réveillé en pleine nuit depuis plus de 20 mn, vous vous levez et vous faites autre chose, jusqu’à ressentir les signaux du Général Dodo.

10. Eviter les grasses matinées le week-end : vous allez encore plus vous dérégler. En revanche, faites des siestes, elles vous permettront de récupérer le samedi et/ou le dimanche, tout ce que vous avez laissé dans la semaine…

Bonus : quand on est dans la chambre, le soir, qu’on travaille pas, qu’on mange pas, qu’on regarde pas la télé mais qu’on n’arrive pas à dormir, que la personne qui nous accompagne est là, sympa, détendue, disponible, on peut… discuter !! le fait de parler, de se dire des choses, de se raconter sa journée, au calme, ça peut favoriser le sommeil.