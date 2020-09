Les conseils de Michel Cymes si on ne veut plus porter de soutien-gorge

publié le 10/09/2020 à 10:38

Pendant le confinement, vu qu’elles restaient à la maison et n’étaient pas obligées de courir à droite ou à gauche, nombre de femmes se sont débarrassées de leur soutien-gorge. Pour beaucoup, vivre la poitrine libre n'aura pas été une expérience désagréable.

Mais rien est gratuit, et la liberté à un prix. Par les effets de la gravité, plus quelque chose est lourd, plus ça risque de tomber. D’autres paramètres entrent cependant en jeu, à commencer par la génétique, le fait d’avoir allaité ou pas et, surtout, la qualité de la peau. Plus elle est hydratée, meilleur sera le maintien. Il faut donc veiller à une bonne hydratation cutanée et tenir compte du fait que plus on vieillit, plus la peau a tendance à se faire plus sèche.

Travailler les pectoraux, a contrario, n'aura aucun effet sur la tenue de la poitrine. Le sein et le muscle pectoral sont anatomiquement indépendants, ce sont deux choses différentes.

Travailler les trapèzes pour éviter les douleurs au dos

Il faut plutôt renforcer les trapèzes, c’est-à-dire les muscles qui partent du cou et vont jusqu’aux épaules, ce qui permettra d'éviter des maux de dos. Quand une femme ne porte pas de soutien-gorge, le poids des seins, mécaniquement, conduit à mettre les épaules en avant et à se voûter.

Les femmes ont donc tendance à vouloir se redresser, ce qui fait travailler le dos et, à force, peut déboucher sur des douleurs si la musculature des trapèzes est défaillante.

Ceci n’est que l’un des paramètres sur lesquels on peut jouer car le mal de dos, soutien-gorge ou pas, peut aussi survenir pour mille autres raisons. Si vous portez des charges lourdes, que vous avez une mauvaise posture quand vous êtes assise, que vous oubliez de plier les genoux quand vous vous baissez, vous pourrez toujours porter le plus performant des soutien-gorges, cela ne vous débarrassera pas de votre mal de dos.