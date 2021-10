Michel Cymes : quels sont les produits à consommer bio en priorité ?

Depuis plusieurs années déjà, le bio envahit les rayons. Pourtant, cette nouvelle manière de consommer n'est pas nécessairement accessible à tous. Pour les quatre-cinquièmes des Français, ces produits, sans pesticides de synthèse ou engrais chimiques, sont trop cher. À défaut de passer au 100% biologique, Michel Cymes vous aide à choisir ceux pour lequel il vaut vraiment le coup de faire un effort.

Tout d'abord le lait. Si la brique classique contient autant de calcium et de protéines, le bio devient intéressant pour les vitamines, notamment A et E. Dans cette version, l'animal producteur, qu’il s’agisse d’une vache, d’une chèvre ou d’une brebis, est censé avoir été nourri avec un fourrage naturel. Ainsi, il n'y a pas de résidu de pesticides ou d’antibiotiques.

Les œufs bio sont aussi à privilégier. Cette version est 2 à 3 fois plus chargée en oméga-3 et en vitamine A, D et E. De plus, les œufs bio proviennent de poules élevées en plein air, elles ne passent donc pas leur temps dans les déjections de leurs petites copines (comme c’est le cas quand elles sont les unes sur les autres dans des cages), ce qui réduit le risque de contamination par la salmonelle.

Du côté des fruits et légumes, on préfèrera choisir une salade bio. À l’inverse de nombreux autres légumes, celle-ci ne s'épluche pas. Si vous êtes sûrs de faire le plein de pesticide avec la version classique, vous limiterez grandement les dégâts avec le bio. Pareil pour la pomme, qui fait partie des fruits les plus traités avec pas moins de 30 produits chimiques. La choisir bio permettra ainsi d'en consommer aussi la peau, où se concentrent un maximum de vitamines et d’antioxydants.

Enfin, un grand classique du repas familial : le poulet. Dans le cadre de l'élevage biologique, celui-ci est élevé pendant 80 jours, soit deux fois plus longtemps que ses collègues conventionnels. Sa viande contient alors moins de mauvaises graisses et plus de muscles. L'idéal pour faire le plein de bonnes protéines, garanti sans antibiotique ni hormones.