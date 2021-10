Michel Cymes : comment un test de grossesse a pu révéler un cancer des testicules

En 2012, un homme rend visite à sa petite amie. À un moment, il va dans la salle de bains et trouve sur le bord du lavabo un test de grossesse non utilisé. Pour s’amuser, il décide de faire le test et il constate que le test est positif. Sur le coup, ça le fait marrer et il publie le résultat du test sur les réseaux sociaux en précisant que c’est un homme. Pour lui, c’est une simple blague. Mais la blague va avoir des conséquences.



Un internaute réagit en lui conseillant de consulter parce que, dit-il, si le test est positif, c’est peut-être parce qu’il traduit la présence d’un cancer des testicules. Il décide de consulter et, effectivement, on lui détecte un cancer sur le testicule droit. Il est immédiatement opéré. Les choses ayant été prises à temps, il sera tiré d’affaire.

Ce test de grossesse lui a permis de détecter à temps un cancer du testicule car le principe est de détecter chez la femme une hormone, la Béta-hCG. Or, il se passe que les cancers des testicules produisent cette hormone. Je précise que le cancer des testicules peut être détecté par la palpation. Et puis surveillez-vous, messieurs. Si vous trouvez que votre testicule a une grosseur inexpliquée, que vous ressentez une lourdeur ou une douleur, consultez.