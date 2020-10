publié le 26/10/2020 à 10:41

Vous êtes considéré comme un cas contact, à partir du moment où vous avez côtoyé une personne positive à la Covid-19. Vous pouvez en être informé via la nouvelle application Tous Anti-Covid, si vous l'avez téléchargée. Vous pouvez également le savoir si la personne avec qui vous vivez ou travaillez, tombe malade.

Dans ce cas, il existe plusieurs démarches à suivre, selon votre état de santé. Première alternative, si vous avez des symptômes, vous vous faites immédiatement tester. Pour la seconde alternative, si vous n'avez pas de symptôme, il y a deux options distinctes.

Si vous vivez sous le même toit que la personne, vous vous faites dépister le plus rapidement possible. Enfin, si vous n'habitez pas avec la personne en question, il faut aussi se faire tester mais seulement sept jours après votre dernier contact.

Après les tests

Dans tous les cas, on attend les résultats du test tout en restant isolé. Si vous allez batifoler en étant potentiellement positif, vous contribuez à l'expansion de la pandémie.

Une fois tombé, si le résultat est positif, vous restez à l'isolement pendant une semaine ou jusqu'à la disparition des symptômes. Il vous faudra aussi en informer les autorités afin qu'elles préviennent les personnes que vous avez côtoyées et potentiellement infectées.

Si le test est négatif, évidemment c'est une bonne nouvelle. Mais cela ne doit pas altérer votre vigilance pour autant. Si vous vivez avec la personne malade, gardez vos distances pendant une semaine jusqu'à que ses symptômes aient disparu.

Si vous ne vivez pas avec la personne malade, mettez-vous à l'isolement allégé. Sortez le moins possible de chez vous, optez pour le télétravail si possible et marchez au grand air plutôt que de prendre le bus ou le métro.