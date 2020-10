Michel Cymes met en garde contre l'arrivée de la grippe

publié le 20/10/2020 à 10:52

Le vaccin contre la grippe s'impose à nous cette année. Le virus de la grippe pointe son nez alors que le coronavirus est déjà là. On retrouve certains symptômes dans des proportions similaires dans les deux virus : la fièvre, la toux, l'irritation de la gorge. Autre point commun, les personnes à risque sont les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes obèses, et diabétiques ou atteintes de maladies chroniques.

Mais il y a une différence fondamentale, c'est le vaccin. Tout le monde se lamente dans l'attente d'un vaccin capable de mater le coronavirus, mais ce sont souvent les mêmes qui rechignent à se faire vacciner contre la grippe, maladie dont nous disposons d'un vaccin.

Pourtant la grippe tue chaque hiver entre 9.000 et 15.000 personnes, selon l'institut Pasteur. C'est moins que les 32.000 victimes du coronavirus en France, mais les deux virus pourraient agir en concert cet hiver.

Un nombre de vaccination en hausse ces dernières années

En cas de co-infection, on s'expose à des formes plus graves de la Covid. Le système de santé et les soignants sont sous pression. Mais le nombre de vaccination a augmenté de 600.000 l'année dernière par rapport à l'année précédente, ce qui montre que le message de prévention est de plus en plus compris par les patients. Ce qui explique peut-être que la grippe n'ait pas fait trop de dégâts l'hiver dernier.

Ensuite, les Français ont appris à se laver les mains avec soin, à ne plus tripoter les poignées de porte, à se saluer du coude, à utiliser le gel hydroalcoolique, et à porter des masques. Toutes ces habitudes, désormais bien ancrées, permettront de lutter contre le virus de la grippe qui arrive.