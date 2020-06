Coronavirus : l'ibuprofène est-il toujours déconseillé ?

publié le 24/06/2020 à 06:12

L’alerte avait été donnée dès le mois de mars et c’est toujours la même chose aujourd'hui : l’ibuprofène reste déconseillé car cet anti-inflammatoire peut masquer l’infection et l’aggraver ensuite, notamment chez les malades du coronavirus.



En réalité, la prise d'anti-inflammatoires présente un risque pour toutes les maladies infectieuses et pas seulement pour la Covid-19. L'ibuprofène, vendu sous ce nom et d'autres appellations commerciales comme l'Advil et le Nurofen, a tendance à diminuer la réponse immunitaire et empêche l'organisme de se défendre contre la maladie.

Résultat, les ventes sont en chute libre dans les officines, -80% en mars-avril selon l’agence du médicament. Dans le même temps, les ventes du paracétamol ont été limitées pour éviter les ruptures de stock. Une boîte en usage courant, deux si vous avec le coronavirus. Cette règle continue jusqu’au 10 juillet prochain, c’est la fin de l’état d’urgence sanitaire. Mais pour l’ibuprofène, la consigne reste la même. Son usage est réservé à des cas très particuliers.