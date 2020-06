Chaleur : Michel Cymes vous éclaire sur les risques de la climatisation

publié le 25/06/2020 à 09:44

À l'heure d'aborder l’été, la climatisation a de plus en plus d’adeptes mais on l’accuse aussi de tous les maux. De nombreuses personnes se plaignent d’avoir mal à la tête, mal à la gorge, le nez qui coule ou encore qui éternuent en permanence et expliquent que c’est la climatisation qui est responsable de leurs malheurs. Or, ils font totalement fausse route.

En effet, on attrape pas froid en présence de la clim. Si vous avez un rhume, le froid n’y est pour rien mais c'est parce que vous êtes infecté par un virus car quelqu’un vous a éternué au visage, vous a postillonné dessus ou alors que vous avez touché un objet contaminé puis mis votre main à la bouche. Toutefois, la climatisation peut générer d’autres circonstances.

Si vous mettez la clim, vous faites baisser la température et dans ce cas, vous risquez d’avoir froid. Ce froid peut venir fragiliser votre système immunitaire et altérer son efficacité. Dans le cas où un un virus traîne dans les parages, vous êtes moins protégé et vous tombez plus facilement malade. En clair, la clim n’agit pas sur votre santé mais elle peut influer sur votre vulnérabilité, parce qu’elle ne se contente pas de rafraîchir l’air, elle le rend aussi plus sec.

Des risques de sinusite et de torticolis

L’air sec nous rend plus vulnérables car il peut provoquer une sécheresse oculaire, en préambule à une conjonctivite. Il faut donc redoubler de vigilance si vous portez des lentilles de contact.

Ensuite, l’air sec assèche les muqueuses nasales qui se retrouvent fragilisées. En réaction, elles s’humidifient et c’est ainsi que vous vous retrouvez avec le nez qui coule voir avec une sinusite, si d’aventure la sécheresse touche les cavités situées derrière le nez, autrement dit les sinus.

Parfois, l’entretien du système de climatisation laisse également à désirer, notamment dans les résidences secondaires où l’on peut être un peu négligent parce que la maison n’est pas ouverte toute l’année.

Enfin, dans le cas où la clim vous arrive sur vos épaules, certains de vos muscles vont se contracter et si cela dure un peu trop, ça laisse des traces et peut générer un torticolis. C’est pour cela qu’il ne faut pas régler pas la climatisation n’importe comment. Il faut que la différence entre les températures extérieure et intérieure ne dépasse pas 7 degrés. S’il fait 40 degrés dehors, ne mettez surtout pas la clim à 20 ni même à 25 degrés.