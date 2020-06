publié le 09/06/2020 à 11:57

Alors que l'Amérique manifeste dans les rues pour le mouvement Black Lives Matter et une société plus égalitaire, après la mort de George Floyd à la suite d'une altercation policière, Hollywood s'engage aussi. Après les messages de soutien des sociétés de production et des franchises, comme Star Wars, c'est au tour des réalisateurs, réalisatrices et showrunners de prendre la parole.

C'est dans ce contexte que Marta Kauffman, la co-créatrice de la série Friends, dont l'épisode des retrouvailles est attendu pour l'été 2020 sur HBO Max, s'excuse envers le public. Dans un entretien pour Deadline, qui recueille des témoignages de grands noms du petit écran américain, engagés pour plus de diversité, elle regrette : "À l'époque [les années 90] j'aurais aimé savoir ce que je sais maintenant. J'aurai pris des décisions différentes. Nous avons toujours encouragé la diversité dans nos entreprises, mais je n'en ai pas fait assez".

"Maintenant, je pense à tout ce que je peux faire ou ce que je peux différemment. Comment puis-je réaliser ma série dans une nouvelle voie ? C'est une chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai démarré ma carrière et que j'aurai gardé en tête les années suivantes", conclut Marta Kauffman.