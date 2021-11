Les produits laitiers sont-ils bons ou mauvais pour la santé ?

Les autorités sanitaires conseillent de consommer deux produits laitiers par jour pour les adultes de moins de 55 ans. Pour les enfants, les femmes enceintes et les seniors, c’est trois ou quatre. On entend par produits laitiers : le lait, les laits fermentés, les yaourts, les fromages blancs et les fromages. Mais on n’inclut pas les crèmes dessert et les glaces, très sucrées, ni les fromages fondus à tartiner, souvent très gras. Quant au beurre et à la crème, ils sont classés dans la catégorie des matières grasses.

On a besoin des produits laitiers pour avoir une alimentation équilibrée. Adultes, nous n’avons pas nécessairement besoin des produits laitiers, on peut s’en passer, mais faire sans, ça complique sacrément la tâche car ce sont des aliments pratiques qui contiennent des nutriments importants, du calcium, des protéines, du phosphore, de l’iode, et de nombreuses vitamines. En plus, nous pouvons en tirer des bénéfices pour notre santé.

Ils sont bons pour les os. Quand on évoque les produits laitiers, on pense tout de suite à la bonne santé des os ! C’est vrai, ils sont riches en calcium et en protéines, des éléments constitutifs de notre squelette. Mais la solidité de nos os dépend surtout de notre alimentation à l’enfance et à l’adolescence. A ce moment-là, la consommation de produits laitiers est importante pour se faire des os costauds. Mais adulte, il n’est pas certain que cela protège de l’ostéoporose, cette perte osseuse survenant avec l’âge.

Ils ont leur place dans une alimentation équilibrée

Les produits laitiers sont-ils bons pour le système digestif ? On entend tout et son contraire. Certaines personnes digèrent mal le lait car elles sont intolérantes au lactose, le sucre présent dans le lait. Cela provoque, chez elles, des ballonnements, des gaz, de la diarrhée. Mais seulement 5% de la population est concernée ! Chez les autres personnes, les produits laitiers sont bien tolérés et ne favorisent pas les aigreurs d’estomac, comme on peut l’entendre. Les produits fermentés, comme le kéfir, le yaourt, certains fromages… sont même bénéfiques pour le système digestif. Ils contiennent des probiotiques, de bonnes bactéries pour notre flore intestinale.

On dit aussi que les produits laitiers sont à l’origine de maux. On les accuse notamment de favoriser le cancer. Pour l’instant, l’examen des études permet de conclure une seule chose : la consommation de produits laitiers est associée à une diminution du risque de cancer colorectal.

Sinon, il n’y a aucune preuve solide que les produits laitiers augmentent ou diminuent le risque d’autre type de cancer. On les accuse aussi de favoriser des pathologies rhumatismales, des maladies inflammatoires, auto-immunes. On ne peut rien exclure, mais pour l’instant, les preuves font cruellement défaut ! Aucune étude ne valide cela. En somme, il reste encore beaucoup d’inconnues, comme c’est souvent le cas en nutrition. On a certainement tort de diaboliser les produits laitiers, comme de les encenser d’ailleurs. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’ils ont leur place dans une alimentation équilibrée.

Tous les produits laitiers ne se valent pas. Certains sont à privilégier. Il est recommandé d’alterner lait, yaourts et fromages. Leur teneur en matières grasses, en sel et en calcium diffère. C’est la raison pour laquelle c’est bien de varier. Et si possible, on les choisit bios car ils contiendront moins de résidus de pesticides.