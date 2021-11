Les conseils de Marine Lorphelin pour combattre la toux

La toux peut nous gâcher la vie. Il s'agit d'un mécanisme réflexe de notre corps en réponse à une irritation ou à surplus de mucus dans les voies respiratoires. On entend souvent parler de toux sèche, quand on ne crache pas, ou à l'inverse de toux grasse quand on a beaucoup de sécrétions.

La toux peut être provoquée par une infection virale, comme c'est souvent le cas en début d'hiver. Mais il existe aussi d'autres pathologies qui peuvent entraîner une toux comme l'asthme, les allergies encore les reflux gastriques. Dans tous les cas, la toux fait partie du système de défense de notre corps donc, même si elle est gênante, elle est aussi bénéfique. Pour s'en prévenir, on peut déjà essayer d'éviter de s'infecter, notamment grâce aux gestes barrières. Ils vous éviteront d'attraper des virus à travers les sécrétions, les postillons, les éternuements ou les mains sales.

Il faut savoir que la toux débute souvent après un rhume, ce qu'on appelle une rhinopharyngite. Les sécrétions du nez vont tomber dans la gorge et finalement sur les bronches. Il est donc important de bien se laver le nez, bien se moucher, pour éviter la toux.

Que faire contre la toux ?

Tout d'abord, soyez patient. Normalement, la toux rentre dans l'ordre toute seule en quelques semaines. Mais si elle vous empêche réellement de dormir ou qu'elle vous embête trop pendant la journée, pensez déjà à vous couvrir, le cou et le torse notamment, pour vous réchauffer car le froid accentue le réflexe de la toux.

Dans la même logique, vous pouvez également faire des inhalations de vapeur d'eau, avec éventuellement quelques gouttes d'huiles essentielles. Choisissez le cyprès si vous avez une toux plutôt sèche ou irritative. Pour les toux grasses, privilégiez plutôt l'eucalyptus radié. Enfin, le miel et le thym deviendront rapidement vos meilleurs alliés en cas d'infection virale. Le miel possède un pouvoir antiseptique et apaisant pour la gorge, de son côté le thym va améliorer la toux.

Le sirop, ça marche ?

Quant aux sirops, ils peuvent être intéressants pour diminuer l'intensité des symptômes mais ils ne vont pas réduire la durée de la toux. L'idée reste donc d'en consommer si vous êtes très gêné pendant la nuit.

À noter qu'il existe différents types de sirops : des antitussifs et des mucolytiques. Les premiers vont bloquer la réaction naturelle de la toux, à utiliser avec modération donc. Les seconds vont plutôt fluidifier les sécrétions, à favoriser la toux donc pour aider les poumons à éliminer les sécrétions.

Un dernier conseil, si vous avez des symptômes associés à cette toux, comme une fièvre persistante ou une vraie difficulté respiratoire, consultez votre médecin.