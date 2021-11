Quelle est la bonne alimentation quand on a du cholestérol ?

Le cholestérol, c’est du gras, essentiel pour notre organisme. Il joue un rôle important dans la synthèse des hormones. On en a donc besoin. Mais en excès, il va encrasser nos artères, former des plaques, empêcher le sang de circuler normalement, et donner des maladies cardio-vasculaires. Ça augmente le risque d’infarctus et d’accident vasculaire cérébral. Donc, on a intérêt à le faire baisser.

Comment sait-on qu’on a trop de cholestérol ? On mesure son taux par une prise de sang. Mais vous savez, quand on parle d’excès de cholestérol, on parle surtout du "LDL cholestérol", du "mauvais" cholestérol. Son taux doit être inférieur à 1,6 gramme par litre, et encore plus bas, si on a d’autres facteurs de risque cardiovasculaire.

L’alimentation joue beaucoup sur notre taux de cholestérol ? Le cholestérol est fabriqué aux deux tiers par notre foie. Et le reste provient directement de notre alimentation. On n’est pas tous égaux vis-à-vis du cholestérol, parce qu’il y a aussi la génétique qui entre en ligne de compte. Mais oui, on peut réguler son cholestérol avec l’alimentation.

La priorité : réduire les graisses saturées

La priorité, c’est de réduire les graisses saturées, car c’est elles qui font monter le mauvais cholestérol. On les trouve surtout dans les charcuteries, les viandes grasses, les fromages, les produits laitiers entiers, le beurre.

On fait aussi la chasse aux graisses industrielles présentes dans les viennoiseries, les plats préparés, les biscuits. On les repère sur l’étiquetage par la mention "huiles ou graisses partiellement hydrogénées".

Chez soi, on réserve donc le beurre pour ses tartines du petit déjeuner. Le matin, on peut aussi prendre de la margarine aux oméga-3 ou de la purée d’amande.

Pour la cuisine, on préfère les huiles végétales pauvres en acides gras saturés, comme l’huile d’olive ou l’huile de colza.

Le fromage n’est pas interdit, mais on n’en mange pas midi et soir. Et on s’en tient à une portion, soit 30 grammes, ce qui correspond à un huitième de camembert, et non à la moitié.

Et peut-on manger des oeufs ? Les oeufs contiennent beaucoup de cholestérol. Il se trouve dans le jaune. Toutes les personnes ne sont pas affectées de la même façon par le cholestérol alimentaire, mais disons qu’il faut limiter sa consommation à 3-4 œufs par semaine. Pour les abats et les fruits de mer qui contiennent aussi du cholestérol, c’est pas plus d’une fois tous les 15 jours.

Privilégiez le régime méditerranéen

À l'inverse, il se trouve aussi des aliments à privilégier. Oui, le poisson et même le poisson gras, comme le saumon, le maquereau, car toutes les graisses ne se valent pas. Et aussi les noix et les amandes en collation.



Surtout, on mange beaucoup de végétaux : des légumes, des fruits comme la pomme, des céréales de préférence complètes... Cela permet d’augmenter sa ration de fibres. Pour cela, le son d’avoine, est bien aussi : à saupoudrer sur ses yaourts ou ses compotes.



Les fibres sont importantes car elles permettent de piéger le cholestérol dans l’intestin et de l’éliminer dans les selles. En fait, la bonne alimentation anti-cholestérol, vous l’avez compris, est proche du régime méditerranéen.