publié le 14/12/2020 à 19:12

Les Français n’auront plus besoin d’attestation de déplacement à partir du mardi 15 décembre. La circulation sera donc plus libre même si un couvre-feu sera mis en place entre 20h et 6h. Selon le ministère de l’Intérieur, les nouvelles attestations seront disponibles sur son site internet dans la soirée du lundi 14 décembre.

Malgré un allègement des restrictions dues à la crise sanitaire, la vigilance reste de mise. La tendance n’est pas bonne. Sur les 7 derniers jours, le nombre de nouveaux cas a augmenté de près de 15% par rapport à la semaine précédente.

Le nombre d’hospitalisations baisse en revanche on est toujours en dessous de l’objectif du gouvernement d’être à moins de 3.000 personnes en réanimation demain soir. L’épidémie est toujours dynamique en France. Le taux de reproduction du virus est passé en quelques semaines de 0,56 à 0,89. C’est-à-dire que désormais, 10 personnes malades en infectent 9 contre moins de 7 auparavant.

Si les Français restent raisonnables pendant les fêtes de fin d’année, la tendance ne devrait pas s’inverser. Pourtant, la possibilité de circuler de régions en régions va occasionner un brassage de population qui risque d’augmenter le nombre de cas.

À écouter également dans ce journal

Confinement - Lundi 14 décembre, plus d’un millier de restaurateurs se sont réunis dans la rue, aux Invalides à Paris, pour protester contre la fermeture de leurs établissements et la grave crise financière à laquelle fait face la profession.

Convention pour le climat - Emmanuel Macron a rencontré lundi 14 décembre, la Convention citoyenne pour le climat dans (CCC) dans le cadre du Conseil économique, social et environnemental.

Football - Gérard Houllier, l'ancien sélectionneur des Bleus, est décédé à l'âge de 73 ans.