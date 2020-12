Déconfinement : ce qui va changer à partir du 15 décembre

publié le 12/12/2020 à 17:37

La France s'apprête à entrer dans la deuxième phase de déconfinement. Une nouvelle étape qui débutera mardi 15 décembre, alors que l'objectif des 5.000 cas quotidiens n'a pas pu être atteint. Lors d'une conférence de presse jeudi dernier, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont donc annoncé les nouvelles règles à suivre pour les prochaines semaines, notamment lors des fêtes de fin d'année.

Indispensable à chaque déplacement depuis plus d'un mois et demi, l'attestation de sortie dérogatoire ne sera plus nécessaire en journée. Les sorties resteront néanmoins réglementées par un couvre-feu. Dès mardi 15 décembre, il ne sera pas possible de se déplacer entre 20 heures et 6 heures, sauf exceptions.

Les personnes devant se déplacer durant ces heures pour des raisons professionnelles, de santé, de motifs familiaux impérieux ou encore pour sortir son animal de compagnie devront alors se munir d'une attestation. Les règles de circulation sur l'ensemble du territoire vont également être assouplies. Les déplacements inter-régionaux seront de nouveau autorisés, permettant ainsi aux familles de se réunir après plusieurs mois de séparation, notamment à l'occasion de Noël.

Des exceptions pour les fêtes de fin d'année

Seule dérogation pour le couvre-feu : celui-ci ne sera pas appliqué le 24 décembre. Jean Castex a affirmé lors du point presse que Noël "occupe une place à part". Pour autant, le Premier ministre préconise toujours la règle des "six à table". Il s'agit en effet de limiter les contacts pour enrayer la progression de l'épidémie. Attention tout de même, le couvre-feu sera bien appliqué le soir du réveillon, le 31 décembre prochain.

Les Ehpad sont également concernés par ces dérogations. Un nouveau protocole, rendu public le samedi 12 décembre, prévoit un assouplissement des visites. Les résidents pourront aussi retourner chez leurs proches pour Noël. Les recommandations pourront néanmoins être adaptées par les Agences régionales de santé selon les situations sanitaires locales.

La nouvelle phase de déconfinement devrait survenir le 20 janvier prochain. Le temps, pour le gouvernement, d'obtenir les chiffres sur la situation épidémique après les fêtes de fin d'année.