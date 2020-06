publié le 21/06/2020 à 08:36

En Normandie, les autorités surveillent avec attention les nouveaux cas de coronavirus. Trois nouveaux foyers ont été identifiés. Il y en a partout en France, mais ce qui inquiète, c'est que le taux de reproduction du virus dépasse le seuil d'alerte de 1,5.

Des campagne de dépistages gratuits ont été lancées à Saint-Etienne-du-Rouvray et au Petit-Quevilly depuis ce vendredi. La salle festive de Saint-Etienne-du-Rouvray a pris la forme d'un laboratoire. Ici, les habitants se succèdent pour être testés.

"Mes enfants m'ont encouragé à me faire tester puisque je vais avoir 70 ans à la fin de l'année", explique une habitante. "Tout se passe très bien avec un prélèvement dans le nez, on nous pose beaucoup de questions", décrit une autre.

Dans cette ville, on craint une résurgence de l'épidémie. "On a peur, c'était parti et là, le virus est revenu, c'est un problème", s'inquiète un passant. Les foyers épidémiques se multiplient dans la région et sidèrent les riverains. "On se trouve d'un coup en zone rouge, c'est incompréhensible".

"Tout le monde ne joue pas le jeu"

Il est vrai que les consignes sanitaires n'étaient pas suffisamment respectées. "Il y a eu un relâchement, tout le monde ne joue pas le jeu. On devrait tous se faire dépister pour savoir où on en est, il n'y a que comme ça qu'on pourra limiter au maximum les dégâts, sinon, ce sera terrible", témoigne Anthony.

Certains n'hésitent pas à parler de contre la montre. Ici, le combat reste plus que jamais d'actualité, même si au niveau national, l'épidémie reste à ce stade sous contrôle : 16 décès ont été enregistrés samedi 20 juin.

