publié le 21/06/2020

En Nouvelle-Zélande, une campagne de sensibilisation a beaucoup de succès : deux acteurs porno sonnent à la porte d'une mère de famille pour discuter avec elle de l'éducation sexuelle de son fils.

Le gouvernement neo-zélandais qui finance la publicité "Keep It Real Online" a rendu viral le spot. La mère écoute, une serviette nouée dans ses cheveux et une tasse dans une main. L'actrice et l'acteur dévêtis indiquent avoir remarqué que son garçon regardait les vidéos pour adultes.

Ils détaillent que ces vidéos ne représentent pas la réalité, car il n'y est jamais question du consentement des personnes. Après un appel de sa mère, le fils arrive sur le pas de la porte, ordinateur portable à la main et est stupéfié à la vue des deux acteurs au point d'en faire tomber sa tartine.

Cette publicité s'inscrit dans une campagne de sensibilisation à destination des parents sur les dangers de la pornographie, du pédopiégeage et du harcèlement. Selon une porte-parole du gouvernement, les différentes vidéos ont été vues 11 millions de fois rien qu'en une semaine et demie.