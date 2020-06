L'horoscope du 21 juin 2020

publié le 21/06/2020 à 05:30

Bélier

La période Cancer qui dure jusqu'au 22 juillet, pourrait être l'occasion de vous nourrir du passé pour construire ou reconstruire le présent. Vous pourrez tourner une page... Et vous allez aussi pouvoir prendre pas mal d'initiatives heureuses, surtout 1er décan, puisque vous allez recevoir Mars chez vous à partir du 28. Votre esprit de compétition, votre besoin d'entreprendre seront très dynamisés, rien ne vous arrêtera.

Taureau

Le Cancer met l'accent sur l'esprit de famille et sur la qualité de vos relations avec votre entourage. Vous serez celui qui réconforte le mieux, qui conseille et qui soutient. Mais il ne faudra pas qu'on pèse sur vous, vous aurez besoin de vous sentir léger, de ne pas avoir trop de responsabilités : un peu d'insouciance vous fera du bien, surtout par les temps qui courent et c'est encore une fois le 1er décan le plus concerné.

Gémeaux

Vous offrir des petits cadeaux et en offrir à ceux que vous aimez, c'est ce qui vous plaira le plus en période Cancer. Avec aussi une nette tendance à être très gourmand. Les bonnes choses seront un vrai réconfort pour vous, ne vous en privez surtout pas, la mauvaise période n'est pas tout à fait terminée et autant prendre les bons moments et les vivre à fond quand ils se présentent. Évidemment, les questions d'argent seront aussi dans le viseur.



Cancer

Vous démarrez bien votre année, sous une nouvelle lune qui semble très favorable à vos affaires financières, mais pas tout de suite. Disons dans les six prochains mois. Votre intuition, associée à votre sens des affaires, du commerce et de la communication seront vos principaux atouts et rien ne pourra arrêter votre progression, 1er décan surtout. C'est à la fin de cette année 2020 que vous vous en rendrez le plus compte.

Lion

La conjoncture met l'accent sur votre 12ème secteur, celui qui gère votre vie intérieure et votre façon de vous ressourcer. Profitez de ce dimanche pour vous vider la tête ! Essayez la méditation, la relaxation, tout ce qui pourrait vous aider à vous détendre et à vous reconnecter avec vous-même. Laissez le monde extérieur là où il est, ne vous en préoccupez pas : isolez-vous et restez centré sur vous-même.

Vierge

Vous n'avez pas gagné le gros lot mais presque ; la période Cancer est positive, vous allez pouvoir faire des projets et déborderez d'idées futées pour les concrétiser. Probablement dans le domaine professionnel et surtout quand le Soleil sera en phase avec Uranus en fin de semaine prochaine et début de celle du 29. Peut-être aussi que vous avez choisi de prendre vos vacances en juillet et qu'un changement de rythme s'annonce.

Balance

Le Soleil et la nouvelle Lune du Cancer vous voient très responsable et même peut-être trop soucieux du bien-être de tous, parfois au détriment de votre bien-être à vous. Il vous est très difficile de vous détacher de ce sens des responsabilités, surtout parce que vous culpabilisez quand vous ne vous occupez pas des vôtres et que vous ne leur consacrez pas tout votre temps et toute votre énergie.



Scorpion

Une bonne période s'annonce, le Cancer gère vos voyages, réels ou imaginaires et tout ce qui vous permet de prendre de la distance et surtout de ne voir que le positif. Vous serez en effet plus optimiste sous cette conjoncture, 1er décan jusqu'au 1er juillet et rien ne dit que vous ne vous préparez pas à prendre des vacances en juillet, ce qui serait une bonne idée si c'est possible. Vous serez plus enclin à les apprécier.

Sagittaire

D'une manière ou d'une autre, la crise économique touche certains de plein fouet . Mais vous avez de la ressource et vous pourriez trouver un partenaire financier. En effet, la conjoncture concerne surtout le 1er décan (jusqu'au 1er juillet) et si vous en êtes, vous recevez aussi l'opposition de Vénus qui va dans le sens d'une association profitable. Cela dit, vous pouvez aussi être très attiré par quelqu'un.

Capricorne

Face à vous, la conjoncture braque le projecteur sur votre relation de couple et vos relations avec les autres en général. Le groupe, les équipes sont aussi au premier plan. Cela signifie qu'il vous faut compter avec les autres (1er décan jusqu'au 1er juillet), que vous ne pouvez pas faire sans eux, alors que généralement vous appréciez d'agir en solo. Mais vous avez beaucoup d'avantages à retirer d'un travail en équipe.

Verseau

C'est le travail qui est au premier plan avec le Soleil en Cancer et s'il vous demande de vous servir de votre imagination, sachez que vous n'en manquerez pas, au contraire. Il faudra juste faire attention à ne pas verser dans l'utopie, à ne pas imaginer des choses qui ne sont pas réalisables. Mais votre inventivité sera très accentuée par le Cancer (1er décan jusqu'au 1er juillet) et vous pourrez l'utiliser, à bon escient j'espère.



Poissons

Une très bonne période pour vous aussi, 1er décan jusqu'au 1er juillet. Vous serez plus séduisant que d'habitude, peut-être parce que vous changerez votre apparence. Parfois il suffit de pas grand-chose, de changer de coiffure, de lunettes, de perdre quelques kilos et on n'est plus le/la même. Les autres s'en aperçoivent rapidement et sont, éventuellement, davantage séduits. Toutefois, les vacances qui arrivent peuvent aussi être une occasion de changer de look !