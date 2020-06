Fête des pères : quelle est l'origine de cette tradition ?

publié le 21/06/2020 à 06:29

Comme chaque année, les papas seront à l'honneur ce dimanche 21 juin. Les portes-clés ou les cendriers en pâte à sel devraient être fabriqués dans les écoles une nouvelle fois, mais sait-on vraiment d'où tient son origine cette célébration ?

Célébrée le troisième dimanche du mois de juin, cette fête est née au XVe siècle en l'honneur de Saint-Joseph, père non-biologique de Jésus, et était fixée dans le calendrier catholique au 19 mars. Elle a finalement disparu cinq siècles plus tard au moment de la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Ce n'est qu'en 1950 qu'elle fait sa réapparition pour des raisons commerciales !

En effet c'est Marcel Quercia, directeur de la société bretonne Flaminaire, qui décide de trouver une stratégie commerciale pour pouvoir augmenter les ventes de ses briquets à gaz. "Nous réalisions 50% de notre chiffre d'affaires de la fin août jusqu'aux fêtes de Noël mais le mois de juin était une période très creuse", explique Jacques Renaud, ancien salarié de Flaminaire, à Ouest France. Le chef d'entreprise a alors une idée : "Puisque les mères de famille ont une journée qui leur est consacrée, pourquoi ne pas en faire autant pour les pères ?".

Reconnue officiellement par décret en 1952

L'événement a connu un tel succès qu'il a été reconduit l'année suivante et c'est en 1952 que l'État a reconnu officiellement la fête des pères par décret. La date a ainsi été fixée au troisième dimanche de juin et un comité national avait même été créé à l'époque pour récompenser les pères les plus méritants, selon Le Figaro.

Dans certains autres pays, comme l'Italie, le Portugal ou l'Espagne, fortement imprégnés par la religion, la fête des pères continue d'être célébrée le 19 mars, date à laquelle elle avait originellement été fixée dans le calendrier catholique.