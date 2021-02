publié le 18/02/2021 à 09:33

Ils vont donc être 90 volontaires à accepter en toute conscience de se faire inoculer le coronavirus, dans les 30 jours qui viennent, pour le besoin d'une étude en Grande-Bretagne. Tous les participants ont entre 19 et 30 ans. Pour information, ces volontaires vont toucher autour de 5.000€.

Dans quelques jours, Alaster va être admis à l'hôpital, à Londres, sans être malade. Ce jeune étudiant de 18 ans fait partie des 90 volontaires qui vont être exposés à la Covid-19. Il a parlé à la BBC : "Je serai délibérément infecté par le coronavirus à l'aide d'un spray nasal et placé en isolement. Je sais qu'il y a des risques, mais ça vaut la peine de les prendre si on veut avoir des vaccins plus vite".

C'est effectivement le but ultime de ces essais, mais les scientifiques veulent d'abord savoir comment le virus évolue et comment le système immunitaire du malade répond du début à la fin de l'infection. Alaster et les premiers volontaires n'auront pas été vaccinés et dans un deuxième temps d'autres participants, eux, recevront une dose.

C'est ce qu'explique le médecin Andrew Catchpole à la BBC, il a aidé à développer la méthode : "Quand il y a plusieurs variants du virus qui circulent en même temps, on a besoin de réponses très précises et très rapides. Tel vaccin fonctionne-t-il contre telle souche ? Ces essais challenge sont la seule manière d'y parvenir car on contrôle le virus qui va être inoculé".

Mais comme les risques sont là, les volontaires ne peuvent être que des jeunes gens en bonne santé. Les conclusions doivent donc être tirées différemment pour les populations les plus vulnérables.

A écouter également dans ce journal

Vaccins - 300 millions de doses du vaccin Moderna ont été commandées par l'Union européenne d'ici 2022. La présidente de la Commission européenne a récemment reconnu qu'il fallait progresser sur les livraisons de vaccin. Seize usines en Europe servent à fabriquer ses vaccins.

Aéronautique - Airbus enregistre 1,13 milliard d'euros de pertes net. L'avionneur européen a livré un tiers d'appareils en moins que l'année précédente. Airbus ne prévoit pas davantage de livraisons cette année.

Justice - Georges Tron a écopé de 3 ans de prison ferme, après avoir été reconnu coupable de viol sur une ancienne employée de Draveil, dans l'Essonne lorsqu'il était maire, entre 2009 et 2010.