publié le 17/02/2021 à 18:22

Nouveau conseil de défense ce mercredi 17 février à l'Élysée. A la sortie, pas de nouvelles restrictions, ni de tour de vis, concernant la lutte contre le coronavirus. Le porte parole du gouvernement Gabriel Attal a toutefois lancé que "la situation reste si fragile qu'un rien peut la faire basculer". Ce message va être martelé par le gouvernement ces prochains jours.

L'exécutif veut maintenir la pression sur les Français et éviter à tout prix un relâchement. Pour l'instant, le pari du chef de l'État de ne pas reconfiner tient bon. Le nombre de nouveaux cas détecté chaque jour diminue légèrement.

"Moins 10% sur une semaine", a tenu à rappeler Gabriel Attal et le nombre de patients hospitalisé baisse très légèrement. Des motifs de satisfaction, mais le gouvernement ne veut pas céder à une certaine euphorie, surtout à l'aube d'un week-end qui s'annonce très ensoleillé sur l'ensemble du pays.

Hors micro, un ministre le concède : "C'est plus facile de faire respecter le couvre-feu quand il fait nuit à 17h et qu'il neige". C'est pourquoi jeudi 18 février, malgré cette légère accalmie, le ministre de la Santé Olivier Véran donnera tout de même une nouvelle conférence de presse. Histoire d'appeler, encore et toujours, à la mobilisation de tous.