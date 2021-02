publié le 16/02/2021 à 09:09

On a choisi ce matin sur RTL de s'arrêter sur l'origine de ces mutations du virus. Le variant anglais qu'on sait plus contagieux et qu'on appelle "variant du Kent" en Grande-Bretagne. Dans son hôpital du Sud-Est de Londres, un médecin consultant aux urgences n'en doute pas la majorité de ses patients qui ont le coronavirus souffrent du "variant du Kent."

"Ca ne change pas la manière dont on traite les malades, assure-t-il au micro de RTL, mais ce qu'on sait du 'variant du Kent 'c'est qu'il est 70% plus contagieux et 30% plus mortel, surtout chez les plus âgés."

Si le "variant du Kent" se propage plus vite, il peut aussi se transformer plus rapidement, il a d'ailleurs déjà généré d'autres mutations, explique le Professeur Hunter : "Il y a le variant dit de 'Bristol' qui a acquis la mutation qui rend le virus résistant au vaccin et il reste plus contagieux aussi. 'Le variant de Liverpool', lui, n'a pas cette capacité à être plus contagieux mais il est aussi résistant au vaccin."

Environ 10% des tests positifs britanniques sont analysés pour étudier le génome du virus. Le Royaume-Uni est un des pays qui procède le plus à ce genre d'analyses qui permet de repérer les mutations. Tous ces travaux, les scientifiques les partagent avec l'organisation mondiale de la santé et les postent sur des portails internationaux accessibles à tous.

