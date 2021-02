NATHAN LAINE / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

La campagne de vaccination contre la Covid-19 suit son cours. Près de 2,5 millions de personnes avaient déjà reçu une injection, jeudi 11 février 2021. Et 67,3% des résidents en Ehpad ont reçu une dose tandis que deux 15,5% ont bénéficié des deux injections, selon les derniers chiffres communiqués mercredi 10 février 2021 par la Direction générale de la santé (DGS). Une situation qui ravit Florence Arnaiz-Maumé : "nous sommes très satisfaits de la façon dont tout s'est déroulé", assure jeudi sur RTL la déléguée générale du Synerpa (Syndicat National des Établissements et Résidences privés pour personnes âgées).

La professionnelle rappelle que 400 000 résidents ont reçu une dose en janvier. Les deuxièmes injections ont commencé la semaine dernière. Florence Arnaiz-Maumé estime que la campagne de vaccination sera terminée dans les Ephad d'ici la fin du mois de février. Seuls les résidents qui n'ont pas donné leur consentement et ceux qui sont actuellement positifs à la Covid-19 n'auront pas reçu d'injection d'ici là, puisqu'il est impossible de vacciner un malade. "Mais globalement, les résidents seront protégés", assure Florence Arnaiz-Maumé.

"Espoir énorme"

La directrice du Synerpa espère également que les salariés des Ehpad pourront se faire vacciner massivement ces prochaines semaines. Pour l'heure, seuls les employés de plus de 50 ans et/ou ayant des comorbidités peuvent prétendre à une injection. "On a vraiment besoin aujourd'hui de vacciner l'ensemble des salariés et aussi de le proposer aux familles, de manière à ce que l'écosystème dans les Ehpad atteigne une protection de l'ordre de 70%", indique-t-elle sur notre antenne.

Florence Arnaiz-Maumé évoque en tout cas un réel "engouement" pour la vaccination dans les Ehpad, car il s'agit d'un "espoir énorme". "Les deux vagues successives qui se sont abattues dans les Ehpad ont été fracturantes et traumatisantes pour les salariés, pour les familles et pour les résidents."