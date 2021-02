publié le 26/02/2021 à 07:09

Le dossier était au cœur des discussions entre les 27 pays de l'Union Européenne réunis en visioconférence : il s'agit du passeport vaccinal. Les dirigeants européens évoquent plutôt le terme de "certificat vaccinal", mais l'idée est la même. À terme, il faudra peut-être en disposer pour voyager sur le vieux continent. Pour l'instant, les 27 ne sont pas sur la même longueur d'onde, souvent pour des questions de tourisme.

La Grèce, Chypre et d'autres pays qui veulent accueillir un maximum de touristes l'été prochain en rêvent mais encore une fois, jeudi 25 février, leurs espoirs ont été douchés par Bruxelles, Berlin ou Paris qui préfèrent encore patienter. L'exécutif européen a besoin de trois mois pour y parvenir, a estimé la chancelière Angela Merkel.

Certaines questions sont toujours sans réponse : combien de temps une personne vaccinée est-elle immunisée par exemple ? Et que va-t-il advenir des voyageurs qui ne seront pas vaccinés en juillet ?

Macron pense aux jeunes

”Je n’accepterai pas un système où on conditionne l’accès à tel ou tel pays à un certificat”, a déclaré Emmanuel Macron. “Je pense à nos jeunes qui n’auront pas été vaccinés en juin ou juillet, on ne va pas leur dire qu’ils ne peuvent pas circuler.” Une fois ce certificat de vaccination élaboré, les douaniers et les professionnels de santé des 27 pays devront très vite savoir travailler avec.

En France, le président de la République se dit favorable à l'élaboration d'un pass sanitaire et a annoncé une réunion du gouvernement la semaine prochaine afin de préparer la mise en place de ce sésame, en vue de la réouverture des lieux culturels ou des restaurants. Il faudra s'enregistrer avec un QR code pour être retrouvé facilement. On pourra y intégrer des tests PCR négatifs récents, et bien sûr la confirmation éventuelle d'une vaccination, mais ce ne serait pas uniquement un passeport vaccinal, a-t-il assuré.

