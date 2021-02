publié le 26/02/2021 à 04:32

Le campagne de vaccination aux États-Unis, pays le plus touché au monde en terme de nombre de décès de la Covid-19 (plus de 500.000), est un enjeu sanitaire mais aussi politique. Dès son arrivée au pouvoir, Joe Biden avait d'ailleurs promis 100 millions de doses de vaccins administrées durant les 100 premiers jours. Et à peine plus d'un mois après son investiture, le président démocrate a indiqué ce jeudi 25 février que le rythme était très largement tenu.

Le pays est ainsi "en avance de plusieurs semaines" sur le programme de vaccination, s'est félicité "Potus". "Je suis là aujourd'hui pour dire que nous sommes à mi-chemin, avec 50 millions de doses en seulement 37 jours depuis que je suis devenu président", a-t-il déclaré. "C'est en avance de plusieurs semaines", félicite-t-il.

"Nous allons dans la bonne direction malgré le bazar dont nous avons hérité de la part de la précédente administration", a-t-il ajouté à propos du gouvernement de Donald Trump.

Mais si la situation et l'organisation s'améliorent, Joe Biden s'interdit de tout triomphalisme prématuré. "Ce n'est pas le moment de baisser la garde", a-t-il averti, en exhortant les Américains de continuer à respecter les gestes barrières.

Johnson & Johnson pour augmenter la cadence

Deux vaccins sont actuellement autorisés aux États-Unis, ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna. Chacun a promis de livrer 300 millions de doses avant la fin du mois de juillet, soit de quoi vacciner la quasi-totalité de la population américaine. Prochainement, le vaccin de Johnson & Johnson devrait également venir étoffer l'offre de vaccins sur le sol américain, ce dernier ne nécessitant qu'une seule dose. Un comité consultatif de l'Agence américaine des médicaments (FDA) doit se réunir vendredi pour examiner son autorisation en urgence, qui pourrait intervenir dès la fin de la semaine.

L'entreprise américaine s'est engagée à acheminer 100 millions de doses aux États-Unis avant la fin du mois de juin. "Si la FDA approuve l'autorisation de ce vaccin, nous avons un dispositif pour le distribuer aussi rapidement que Johnson & Johnson peut" suivre, a déclaré Joe Biden. "Nous allons faire des progrès encore plus rapides concernant les vaccins en général en mars", a-t-il par ailleurs ajouté, précisant qu'il donnerait plus de détails à ce sujet après le rendu de la décision de la FDA.

Joe Biden a promis qu'il s'exprimerait de nouveau sur la situation de l'épidémie et de la campagne de vaccination à chaque nouveau palier de 50 millions de doses injectées franchi.