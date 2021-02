et AFP

publié le 25/02/2021 à 20:03

La situation sanitaire est critique en République tchèque. Le pays se trouve en tête des statistiques mondiales en termes de nouvelles infections pour 100.000 habitants sur 14 jours, selon un décompte de l'AFP. "Nous sommes sur le point de manquer de capacités en soins intensifs", a déclaré le vice-ministre de la Santé, Vladimir Cerny aux journalistes.

Ce 25 février, le Premier ministre tchèque Andrej Babis, a déclaré à l’agence de presse CTK, relayée par Reuters et Ouest-France, que la France allait fournir 100.000 doses du vaccin Pfizer/BioNTech à la République tchèque d’ici la mi-mars pour surmonter la crise. Mardi, le pays confirmait également avoir reçu 5.000 doses du vaccin Moderna envoyées par Israël.

La République tchèque, pays de 10,7 millions d'habitants, a enregistré plus de 1.160.000 cas de contamination et plus de 19.500 décès depuis le début de la pandémie. Face à l'incapacité d'accueillir de nouveaux patients en soins intensifs, le pays devrait également demander officiellement à l'Allemagne d'accepter des patients tchèques, principalement des régions durement touchées de l'ouest du pays, limitrophes de l'Allemagne.