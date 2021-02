Coronavirus : comment va se dérouler la vaccination en entreprise ?

publié le 22/02/2021 à 16:18

La première étape du processus de vaccination en entreprise concernera les chefs d'entreprise et les DRH. Ils pourront envoyer un mail à chacun des salariés, pour leur expliquer qu'une vaccination des personnes de plus de 50 ans va être ouverte.

Des critères précis seront à respecter : avoir plus de 50 ans, encourir de gros risques pour sa santé, et le vaccin utilisé sera celui d'AstraZeneca. On considère qu'il y a en France près de quatre millions de personnes fragiles, âgées entre 50 et 64 ans. Cela concerne donc potentiellement beaucoup de monde.

La deuxième étape, elle, commence ce jeudi 25 février. Soit vous serez appelé par un service de santé au travail, que vous soyez dans une grande entreprise ou une PME, soit vous aurez la possibilité d'appeler vous-même votre médecin du travail ou un service de médecins qui gère plusieurs entreprises.

Votre chef d'entreprise n'a pas à être informé

Si vous êtes volontaire, il est préférable d'appeler vous-même, c'est plus sûr. Les 4.000 médecins du travail, partout en France, auront la possibilité de vous vacciner, mais ils le feront eux aussi à condition de s'être porté volontaire. Les premiers créneaux seront donc ouverts à partir de ce jeudi 25 février. Cela se fera très progressivement, en fonction des doses de vaccin disponibles.

À noter : en aucun cas, être vacciné ou non, ne doit être un critère de travail en entreprise ou une cause de télétravail. Cela va même plus loin. La règle, c'est que votre chef d'entreprise et votre DRH n'ont pas à être informés de votre vaccin si vous ne souhaitez pas qu'ils le sachent.