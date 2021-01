publié le 08/01/2021 à 08:52

Avec l'évolution de l'épidémie en France, la vaccination devient plus cruciale que jamais. Pour l'instant, 45.000 personnes ont reçu une première dose en France. Cependant, dans le guide de vaccination envoyé aux Ehpad il y a un peu plus de deux semaines, une erreur concernant le mode d'injection du vaccin a été relevée.

Dans la partie qui explique comment injecter le vaccin, il est recommandé de "faire un pli cutané entre le pouce et l'index". Il est donc écrit noir sur blanc qu'il faut saisir un petit bourrelet de peau en haut du bras et piquer à l'intérieur. C'est une technique qui est normalement utilisée pour les vaccins à injection sous-cutanée. Cependant, le vaccin Pfizer doit être injecté en intra-musculaire. Il ne faut donc pas faire de pli avec la peau. Au contraire, il faut l'étirer et bien piquer en angle droit pour que le liquide pénètre bien coeur du muscle.

Plusieurs professionnels de santé sont montés au créneau ces derniers jours, notamment sur les réseaux sociaux. Un nouveau guide de vaccination corrigé a donc été publié mercredi 6 janvier. Toutefois, les médecins veulent se montrer rassurant. A priori, il ne sera pas nécessaire de reprendre tout à zéro car le vaccin protègera quand même les personnes qui ont reçu une injection sous-cutanée

