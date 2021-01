Crédit : TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

et AFP

publié le 08/01/2021 à 01:06

Au lendemain de l'invasion du Capitole par des partisans pro-Trump et la mort d'une manifestante, ainsi que de trois autres personnes, la porte-parole de la Maison Blanche a affirmé, ce jeudi 7 janvier, que le président américain Donald Trump et son gouvernement condamnaient "de manière aussi ferme que possible" les violences qui ont eu lieu.

"Je veux être claire : les violences dont nous avons été témoins hier au Capitole étaient effroyables, répréhensibles et contraires aux valeurs américaines", a déclaré Kayleigh McEnany lors d'une allocution extrêmement brève. "Le président et son administration les condamnent de manière aussi ferme que possible", a-t-elle ajouté, sans répondre à la moindre question au lendemain de ces scènes historiques.

La porte-parole de l'exécutif a par ailleurs assuré que toute l'équipe de la Maison Blanche travaillait pour une transition sans accrocs avec l'équipe du prochain président Joe Biden. "L'Amérique doit aujourd'hui se rassembler pour rejeter la violence dont nous avons été témoins", a-t-elle encore dit.

Donald Trump ne s'est plus exprimé depuis une brève vidéo mise en ligne dans l'après-midi de mercredi, dans laquelle il demandait à ses partisans de "rentrer chez eux" mais ajoutait aussi : "Je vous aime (...) Je comprends votre douleur". La vidéo a depuis été retirée par Facebook qui a jugé qu'elle "contribuait aux risques de violence", ainsi que par Twitter.