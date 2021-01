publié le 11/01/2021 à 08:09

La France va t-elle être rattrapée à son tour par le variant anglais de la Covid-19 ? La situation est particulièrement préoccupante à Marseille. Sept nouveaux cas ont été détectés, autrement dit huit en tout au sein d'un cluster familial. Les recherches se poursuivent pour savoir s'il y en a d'autres.

Ce virus mutant est 50 à 70% plus contagieux que l'original. Les autorités sanitaires redoutent donc un nouvel emballement épidémique et scrutent plus que jamais les eaux usées, qui reflètent la progression du virus avec environ une semaine d'avance. Les dernières données sont plutôt mauvaises, comme l'explique le virologue Vincent Maréchal.

"Nos prélèvements indiquent une quantité plus importante de génome virale dans les eaux usées. Le virus circule de façon active", explique le spécialiste qui note un "rebond" de l'épidémie "dans plusieurs villes de la région PACA" alors que le virus "circulait déjà beaucoup". Une situation "préoccupante", déplore Vincent Maréchal qui constate "une recirculation du virus" sur le territoire français. À noter que le variant anglais a aussi été signalé en région parisienne et en Savoie.

En conséquence : la jauge imposée dans les lycées sera sans doute prolongée au-delà du 20 janvier, a indiqué Jean-Michel Blanquer, dimanche 10 janvier. Mais pas question d'étendre les vacances de février et le ministre refuse de reporter les épreuves anticipées du baccalauréat.

À écouter également dans ce journal

États-Unis - Donald Trump est menacé d'une deuxième procédure de destitution. Ce lundi 11 janvier, les démocrates vont demander au gouvernement de déclarer le président inapte. Au sein de son camp, de nombreuses voix s'élèvent, comme celle d'Arnold Schwarzenegger.

Incendie à Courchevel - Un rapport d'expertise accable le propriétaire de l'immeuble "Isla" où deux personnes avaient péri dans les flammes : le parquet de Chambéry a décidé de mettre en examen Éric Claret-Tournier.



Georges Pernoud - L'animateur de l'émission Thalassa est mort à l'âge de 73 ans. Georges Pernoud détient le record de l'animateur ayant la plus grande longévité à la tête d'une émission télé.