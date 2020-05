publié le 13/05/2020 à 08:16

Le gouvernement appelle à la prudence. De fait, mardi 12 mai, la police a dû intervenir à Paris : le Sacré Cœur était bondé et a été évacué. La consommation d'alcool est interdite sur les berges de la capitale alors que la surveillance a été renforcée au bord du canal Saint-Martin.

Une brigade opère une surveillance en bateau tandis que d'autres policiers arpentent les rives à pied : tous rappellent à l'ordre les petits groupes de Parisiens. Une bande d'adolescents s’exécute et ne sera finalement pas verbalisée. Mais les forces de l'ordre à peine éloignées des rives, les masques tombent : "Si on continue comme ça, on va vite retomber en confinement et personne n'a envie de ça, mais c'est un peu compliqué quand on retrouve ses amis, c'est difficile de ne pas les serrer dans les bras", explique la jeune fille.

La tolérance de la police ne va pas durer très longtemps prévient la porte-parole de la préfecture de police, Laetitia Vallard. "On continue l'effort de pédagogie pendant plusieurs jours, mais si certains comportements mettent en danger les autres, nous serons dans l'obligation de verbaliser", explique-t-elle. Ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires s'exposent toujours à une amende de 135 euros et pour la consommation d'alcool interdite sur les quais, la facture s'élève à 38 euros.

