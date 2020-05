publié le 13/05/2020 à 07:45

Qui décide quoi et quelle est la règle concernant le port du masque ? La règle a été définie au niveau national : pas de masque obligatoire dans l'espace public sauf dans les transports. Les maires ne peuvent donc pas aller plus loin que le gouvernement et outrepasser son pouvoir de police.

En revanche, si la situation locale le justifie, ils peuvent l'imposer dans certaines zones à risque : dans les rues commerçantes à Bordeaux, l'abord des écoles et des administrations à Cannes ou encore, à Nice, dans les lieux où la distanciation sociale ne peut pas être respectée.

Ces arrêtés pourraient être, à leur tour, attaqués par les préfets mais, jusqu'ici, ça n'a pas été le cas, ce qui veut dire que le gouvernement les tolère. À Paris, c'est le préfet Didier Lallement qui est compétent, et non la maire Anne Hidalgo. Lui aussi pourrait étendre l'obligation du masque mais sans doute pas la généraliser.