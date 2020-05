Coronavirus : et si vous offriez des chèques-vacances aux soignants ?

publié le 12/05/2020 à 23:43

Et si vous remerciez les soignants en leur offrant des jours de congés ? C'est la proposition d'une centaine de députés de la majorité pour permettre au personnel hospitalier de profiter de quelques jours de vacances.



Chaque salarié pourrait donner une journée de congé et les sommes correspondantes seraient transformées en chèques-vacances, offerts au personnel des hôpitaux et des Ehpad, soignants ou non.

"On a fait un calcul : il y a 23 millions de salariés en France, si chacun donne un congé payé ou l'équivalent RTT, cela fait 23 millions de jours qui représentent une somme de 2 milliards d'euros réinvestis cet été dans la filière du tourisme", explique Christophe Blanchet, député LaREM du Calvados à l'origine du projet.

Adressée il y a 3 semaines à la ministre du Travail Muriel Pénicaud, cette initiative a plu : "Je peux vous confirmer que je soutiens pleinement cette proposition. On va travailler ensemble sur les modalités de son exécution", a annoncé la ministre. Reste à préciser au plus vite le dispositif car les députés veulent que les bénéficiaires en profitent dès cet été.